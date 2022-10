Vi ricordate di Tish ad Amici? Oggi è talmente irriconoscibile da rimanerci secchi

La cantante Tish ha partecipato ad Amici nel 2018. Oggi è molto cambiata dai tempi del programma di Maria De Filippi: ecco la foto.

Nel corso di circa vent’anni tantissimi giovani ragazzi hanno partecipato ad Amici e molti dei quali hanno collezionato grandi successi e oggi sono personaggi famosi. Gli esempi più recenti sono Giulia Stabile e Sangiovanni, che non solo si sono fidanzati durante la permanenza nella scuola, ma si sono anche classificati al primo e al secondo posto. Oggi lei è una ballerina e una conduttrice televisiva molto nota, mentre lui sta ottenendo grandissimi consensi come cantante. Ma a proposito di cantanti, vi ricordate della bravissima Tish?

Tijana Borić, detta Tish, ha partecipato al talent show di Maria De Filippi nel 2018 e si è subito fatta notare per il suo indiscutibile talento e il timbro e la versatilità vocale, ma anche per il suo look. All’epoca infatti era solita mostrarsi con un caschetto rosso e due puntini sugli zigomi. La ragazza, classe 2000, all’epoca aveva solo diciotto anni e ha origini serbe.

Nella scuola di canto e ballo più famosa di Canale 5 ha subito riscosso un grande successo, tanto che è stata la prima allieva a ricevere la maglia per partecipare anche al serale. Alla fine, si è posizionata al quinto posto, mentre l’edizione è stata vinta dal cantante lirico Alberto Urso.

Ma com’è la ragazza oggi? Appare molto diversa.

Amici, ecco come appare Tish oggi

Sono passati diversi anni dalla partecipazione di Tish ad Amici e da allora sono cambiate molte cose nella sua vita. Già durante la finale della trasmissione, ha ricevuto il premio TIM Music per la sua canzone Try to C, e già si è capito che la cantautrice avrebbe percorso tanta strada.

Nel 2019 ha pubblicato l’EP omonimo e nel 2020 il suo primo brano Rido male, mentre il suo primo album è uscito nel 2021, Under the dots. L’artista serba è anche molto presente sui social, in particolare su Instagram e da qui possiamo vedere che non solo negli anni il suo stile musicale si è evoluto, ma anche il suo aspetto.

La cantante ha un curioso profilo dove pubblica solo foto in bianco e nero e si può vedere che ha cambiato look. Non porta più i capelli a caschetto, infatti, ma lunghi fino alle spalle e sembra aver abbandonato le puntine sul viso. Inoltre, la sua chioma sembra molto più chiara rispetto a un tempo. E’ bellissima anche così.