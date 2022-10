Francesco Totti non l’ha mai amata: per tutti gli italiani è un colpo al cuore

Sta ancora facendo molto rumore a distanza di tempo la notizia della separazione della coppia composta dal ex campione della Roma Francesco Totti e la splendida conduttrice delle Reti Mediaset Ilary Blasi. E ora più che mai è ancora polemica su chi abbia tradito chi e chi abbia smesso di amare chi, dal momento che fino a due anni prima parevano indissolubili. Tuttavia ora è arrivato un dettaglio che ha spiazzato i fan… Di che cosa si tratta?

Il Pupone– a quanto sembrerebbe- c’è una cosa che nella sua vita sembra che non abbia veramente mai e poi mai amato…

Ebbene sì, sebbene sia passato del tempo da quando il Pupone e la conduttrice dell’Isola Dei Famosi hanno messo la parole fine al loro matrimonio, che per molti ha rappresentato una vera e propria favola, non si fermano- di certo- le polemiche, assai copiose e alquanto pungenti, sul loro conto. E adesso per giunta sembra essere” venuta a galla” una scomoda verità che ha lasciato letteralmente basiti i fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora. In pratica Francesco Totti ha candidamente ammesso di non aver mai amato una cosa in particolare, di che cosa si tratta? C’entra forse in qualche modo la sua ormai ex moglie? I curiosi provano a indagare…

Oggi lui fa coppia con Noemi Bocchi

Al di là della separazione le cui condizioni si stanno pian piano decidendo, a ” tenere banco” negli ultimi mesi è stato soprattutto il nuovo amore dell’ ex bandiera della Magica, ovvero la bellissima Noemi Bocchi, che per molti assomigliano tantissimo dal punto di vista estetico ed esteriore a Ilary. La donna ha anche lei un matrimonio finito ed è mamma. Ora lei e Francesco sono stati beccati insieme dai paparazzi, sebbene abbiano cercato in tutti i modi possibili e immaginabili di tenere- almeno per il momento- nascosta la loro relazione. Ma ora la notizia che ha fatto- in qualche maniera- scalpore è ben altra e di tutt’altro genere… Ma di che cosa si tratta?

La rivelazione che non ti aspetti

Che Francesco sia – come si suol dire- ” un romano de Roma” è una cosa certa e assodata da tempo ma non lo è il atto che non sia un gran fan della cucina della sua amata città del quale è il simbolo, soprattutto a livello calcistico, anche se ha lasciato lo sport a livello agonistico diversi anni fa ormai. La Gazzetta dello Sport ci ha fatto sapere che la Blasi, che possiede da sempre un fisico al top, a tavola teneva a stecchetto il marito al fine di non farlo ingrassare. Ma poco dopo ci fa sapere che, a differenza, dell’ amico De Rossi, lui non ama la cucina romana. Come è possibile?

A colazione mangia sovente pane e marmellata. La pasta? Sì ma non supera mai l’etto a pasto e non la mangia mai con il pane, ergo nessuna scarpetta, anche perché ama condimenti molto easy. E a cena è vietatissima! Per quel pasto predilige un secondo, meglio se composto da carne bianca, purché bassa e ben cotta, e dal del pesce alla griglia, con contorno di verdure. Ma è comunque un gran goloso e non rinuncia al tiramisù, soprattutto con la Nutella! No ai biscotti e ad altri dolci e a insalate troppo ricche ed eccessivamente condite. E che dire della pizza? Qualche volta se la concede ma bella schiacciata! E’ astemio e ogni tanto ama sorseggiare un bicchiere di Coca Cola.