Flavio Insinna, finalmente il bellissimo annuncio: l’ha aspettato per così tanto

Flavio Insinna torna a far compagnia agli italiani nell’orario che precede la cena. L’ Eredità, storico game di Rai 1, andrà in onda a partire da lunedì 31 ottobre. Lo showman romano Insinna è molto legato al programma, divenuto ormai un must: “L’Eredità è un classico e piace a tutti, ma proprio per questo per me rappresenta una responsabilità. Questa è la 21esima edizione, non siamo più bambini, siamo ragazzi. Questo è un programma da custodire sempre: le persone, è vero, ci vogliono bene, ma, come nello sport, l’aver fatto un buon campionato non vuol dire che poi ti regalino le vittorie. Te le devi meritare: lo penso da sempre nel lavoro, è uno dei sentimenti che mi anima”. Portare un sorriso nelle case degli italiani è tra le mission del programma Rai 1 e di Flavio. Un appuntamento tra cultura, leggerezza e allegria che rende Insinna orgoglioso.