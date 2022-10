Aurora Ramazzotti col pancione beccata con il drink in mano: “Ma cosa bevi?”

Non è più un mistero oramai quello della gravidanza di Aurora Ramazzotti, e neppure che sia in attesa di un maschietto dallo storico compagno Goffredo Cerza. Di recente -però- alcuni fan si sono allarmati per il fatto che la ragazza, nel bel mezzo della sua prima gravidanza, sia stata “beccata” con un bicchiere in mano… Che cosa stava bevendo?

Sembra a quanto pare che la bella Aury non abbia intenzione alcuna di rinunciare ai piaceri della vita, e nemmeno di quella che sta crescendo dentro di se, ma attenzione, la figlia di Eros e Michelle sta già dimostrando di essere una mamma molto responsabile… Lei sa quel che fa!

Aurora Ramazzotti è in dolce attesa e non potrebbe essere più felice di così. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è in attesa insieme al compagno Goffredo Cerza di un maschietto, come hanno rivelato i due poche settimane fa. La notizia della gravidanza era stata confermata dalla stessa giovane con un simpatico video pubblicato sui Social dove lei è piuttosto attiva.

E’ al settimo cielo

Inizialmente ha voluto tenere la notizia nascosta dai media, ma da quando lo ha rivelato la futura mamma condivide spesso sul Web pensieri riguardanti la gravidanza. E ora come ora mostra raggiante e sorridente il pancino che comincia a formarsi e che ospita la sua creatura.

Splendida in abito aderente e pancino in bella vista

Con indosso un lungo e attillatissimo abito nero , Aurora Ramazzotti si è fatta fotografare dal fidanzato, nonché futuro papà, Goffredo durante una bellissima passeggiata tra le vie di Villa Borghese, nella Capitale. L’indumento ha messo ben in risalto il pancino e l’influencer non ha potuto fare a meno di documentare con gioia il momento tanto speciale ed emozionante. Come didascalia la figlia di Eros ha aggiunto un emoticon con gli occhi sbarrati. Del resto lei è ancora oggi incredula della pancia che, pian piano, comincia a prendere forma.

Tra le varie Storie caricate su Instagram, Aurora Ramazzotti ha poi risposto ad una domanda posta da un utente. Il fan ha chiesto alla futura mamma cosa è solita ordinare al bar ora che è in gravidanza, dopo averla- a quanto pare- ” beccata” con un bicchiere in mano. E Aurora ha tosto spiegato di non amare le bevande alcoliche e nemmeno quelle gasate, come- per esempio- la Coca Cola. Ma ama mangiare e -di certo- non si vieta nessun desiderio in tale direzione! Queste le sue parole a riguardo: “Scegliete posti dove all’aperitivo diano da mangiare. Quelli che portano due olive secche e un pezzo di sedano sono banditi. Non si può bere ma almeno dateci del cibo“.