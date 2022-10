“Preso a calci nel sedere”: Katia Ricciarelli senza freni su Pippo Baudo | La pesante situazione

Katia Ricciarelli ha confessato dopo tanti anni un aneddoto sul suo ex marito Pippo Baudo che nessuno avrebbe mai pensato. Pippo ha preso a calci nel sedere un fan, sicuramente da lui nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Le persone dello spettacolo lo sanno bene non si può piacere a tutti nella vita, c’è chi reagisce con totale indifferenza e c’è chi proprio un insulto non lo digerisce. Non credereste mai a cosa ha fatto Pippo Baudo per difendere la sua ex moglie Katia Ricciarelli.

Ovviamente i parenti della Star tendono a prendere sul personale un insulto ad un suo congiunto ma arrivare a prendere a calci qualcuno forse è un po’ esagerato. Questo è quello che ha confessato Katia Ricciarelli contro Pippo Baudo.

Quando Katia e Pippo vivevano 3 metri sopra il cielo

Il tenore Katia Ricciarelli e il presentatore Pippo Baudo, o meglio erano questi i titoli quando si sono incontrati, si sono sposati nel 1986 per amore. Un colpo di fulmine che ha incanto un’intera generazione. Come ha rivelato la Ricciarelli, appena l’ha visto ha pensato subito che Baudo fosse l’uomo della sua vita. lei aveva 40 anni e lui 50 quando si sono sposati. Purtroppo però dopo ben 18 anni di matrimonio le cose sono finite nell’oblio e i due si sono lasciati, neanche troppo pacificamente. Uno dei motivi di questa rottura così dolorosa secondo Katia Ricciarelli è stata la mancanza di dialogo dei due visto le assenze prolungate per colpa dei loro rispettivi lavori che li portavano spesso fuori casa per diverso tempo.

Il gesto “d’amore” per la sua Katia

Anche se il matrimonio è finito, all’inizio le cose andavano veramente a gonfie vele tra i due. L’intesa era perfetta, per non parlare del feeling potente. Katia Ricciarelli ha raccontato ai microfoni del nuovo talent su Rai 2, “BellaMa”, un aneddoto interessante sul suo ex marito Pippo Baudo. Il presentatore ha dato letteralmente di matto quando un gruppo di spettatori, ha osato fischiare la performance della sua adorata moglie a teatro.

Quando Katia Ricciarelli si è poi fermata a firmare degli autografi è successo il fattaccio come lei stessa ha raccontato:

“Ero nel foyer del teatro che stavo firmando alcuni autografi. A un certo punto mio nipote ha riconosciuto in un fan che voleva l’autografo uno dei contestatori con il fischietto, così Pippo l’ha preso per la collottola e l’ha allontanato con un calcio nel sedere. E Baudo porta il 47 di piede… l’ho adorato”.