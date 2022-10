Avete mai visto il figlio di Andrea Bocelli? Di una bellezza allucinante

Andrea Bocelli è -indubbiamente- una voce che nel nostro Paese non ha assolutamente bisogno di presentazione alcuna. E poi- a dirla tutta- molteplici sono i suoi successi musicali sin dai suoi esordi, ma in quanti hanno mai visto il figlio più conosciuto? Il giovane è bellissimo!

Il tenore Bocelli possiede , oltre che una magnifica voce anche una splendida famiglia, dei figli splendidi e uno in particolare si sta facendo notare non solo per le sue incredibili doti canore ma anche per la sua fulgida bellezza. Sapete chi è? Lo avete mai visto?

Pisano, classe 1958, segno zodiacale Vergine, Adrea Bocelli è una delle più magnifiche voci che il nostro Paese possa mai vantare. Numerosissimi sono stati poi i suoi successi dai suoi esordi ad oggi,. Volete una prova, così su due piedi? Chi -ad esempio- non conosce Con Te Partirò o Vivo Per Lei? Ma ora vorremo soffermarci su un’altra altrettanto splendida canzone che si intitola Fall On Me, dove nonostante il titolo, il testo è stato parzialmente cantato in italiano dallo stesso Andrea che per altro non lo esegue da solo. Ma facciamo un piccolo passo indietro nel tempo…

Ipovedente fin dalla nascita

Ipovedente fin dalla nascita a causa di un glaucoma congenito, fin da bambino Andrea Bocelli non si fece abbattere da questo problema. I suoi genitori decisero così di iscriverlo ad un collegio di Reggio Emilia nel quale poté apprendere la lettura Braille. Un terribile evento- però- scosse sia la sua vita e della sua famiglia quando lui aveva solo 12 anni : allora – infatti- subì la perdita della vista a causa di una forte pallonata ricevuta all’ occhio destro durante una partita, mentre era a giocare a calcio con i suoi amici.

Le sue doti canore -tuttavia- sono sempre risultate evidenti come il suo talento al pianoforte. Si è sposato due volte e dal suo primo matrimonio sono nati Amos e Matteo ed è proprio quest’ultimo è colui su cui si sta per focalizzare la nostra attenzione…

Matteo Bocelli, una voce d’angelo e una bellezza magnetica

Matteo Bocelli è un cantante e modello italiano, nonché figlio del tenore di fama mondiale, Andrea Bocelli. Come il padre, anche lui vuole sfondare nel mondo della musica, tant’è che ha intrapreso gli studi al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, supportato dal suo grande talento e dalle sue doti naturali.

Il suo debutto è avvenuto negli USA al Celebrity Fight Night nel 2016 e al David Foster and Friends nel 2017, a Washington. A 21 anni ha firmato un contratto con la rinomatissima Capital Records, la casa discografica di Norah Jones e Katy Perry

Grazie al suo fisico statuario e al suo sorriso smagliante, nonché alla sua bellezza assolutamente magnetica. ha lavorato per diverse case di moda, tra cui Guess per la quale ha posato nel 2017 – niente di meno che- con Jennifer Lopez.

Il ragazzo, dopo aver realizzato i singoli Fall On Me in duetto con l’amatissimo padre, e Close ha cantato per la prima volta in assoluto un brano in italiano nel mese di marzo 2022. La canzone, intitolata Dimmi , è stata scritta da Mahmood, dallo stesso Matteo Bocelli e da Sylvia Tofany. A corredo è stato girato uno splendido videoclip dove il cantante è il grande protagonista, per l’immensa gioia delle sue fan, sempre più numerose.