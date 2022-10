Ricordate Jolanda, la figlia di Ambra e Francesco Renga? Oggi è persino più bella della madre

Jolanda Renga, figlia di mamma Ambra Angiolini e papà Francesco Renga ha compiuto quest’anno la maggiore età. Oggi è una bellissima giovane donna e assomiglia molto alla mamma. Crescendo è diventata ancora più bella di lei, vediamo com’è oggi.

La storia tra Francesco Renga e Ambra Angiolini è stata una favola meravigliosa, piena di dolcezze e di canzoni che lui ha dedicato a lei. Purtroppo l’amore tra la coppia è finito, ma rimane profondo per i loro figli, Jolanda e Leonardo.

Nonostante si siano lasciati nel 2015, Francesco e Ambra sono rimasti in ottimi rapporti per i loro figli. È proprio questo modo di pensare che li ha resi dei genitori amati e orgogliosi. La bellissima Jolanda sta crescendo ed è bellissima, pur mantenendo il suo look acqua e sapone.

L’amore di Jolanda verso i suoi genitori

Jolanda Renga è molto orgogliosa dei suoi genitori, tant’è che non ci pensa due volte a combattere per proteggerli dalle male lingue come meglio può. Tutti ricordano il post toccante scritto dalla figlia di Francesco Renga per tentare di difendere la mamma durante il periodo burrascoso dopo la rottura con Allegri. Jolanda Renga è la principessa del suo papà il quale non smette mai di lasciarle dolci dediche sul suo profilo social, come quella per il suo compleanno: “I tuoi occhi sono stati i miei sul mondo, e su di me. Auguri tesoro prezioso e meraviglioso. Inutile dirti che ai miei, di occhi, rimani la bimba che tenevo in braccio”.

La bellezza della figlia supera quello della mamma

Oggi Jolanda anche se per i suoi genitori rimarrà sempre una tenera bambina, è una giovane donna molto bella. La somiglianza con la mamma da giovane è impressionante, in molti sostengono che la figlia ha superato la mamma, che è già lei una donna bellissima. Jolanda Renga si diverte molto a inscenare siparietti e video divertenti con i suoi genitori, suo fratello e il suo cane per poi ripubblicarli sui social.

L’abbiamo vista durante il concerto del suo “papo” a Civitavecchia, cantare emozionata la canzone Angelo, che lui stesso le ha dichiarato quando è nata. La ragazza è stata poi invitata a salire sul palco da papà Francesco che ha dichiarato frasi dolcissime il giorno dopo su Instagram sotto una foto che li ritraeva insieme:

“Volevo mettere voi in questo post… ieri a Civitavecchia eravate veramente tantissimi, siete stati uno spettacolo, ma poi ho deciso di mettere uno di voi a caso… ecco. Il mio amore gigante Jolanda Renga ieri, è salita sul palco col suo papo. Non ho resistito. Spero comprendiate”.