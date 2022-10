Raffaella Fico e l’umiliazione più pesante di Balotelli: “Quando ero incinta mi ha…”

La diatriba Fico-Balotelli è stata uno shock tremendo per la showgirl, il suo malessere è durato anni, ma finalmente è riuscita a perdonarlo Mario. Finalmente riesce a raccontare qualche dettaglio in più su quell’umiliazione che ha subito.

Generalmente quando una coppia si ama, è una cosa naturale passare ai livelli successivi, convivenza, matrimonio, figli, casa insieme e così via. Ovviamente l’ordine cronologico varia da coppia a coppia, ma comunque le scelte si fanno sempre in due. Questo non è però successo per Raffaella Fico e Mario Balotelli.

E così, quello che sembrava il classico momento idilliaco da “tre metri sopra il cielo”, si è trasformato in “tre metri verso l’inferno”. Ci sono state molte speculazioni in quel periodo, nonché controversie legali molto imponenti e tutto per una notizia che normalmente dovrebbe rendere i genitori felici, cioè la nascita di un bambino.

Gli esordi di Raffaella

Raffaella Fico è nata il 29 gennaio del 1988 a Cercola, in provincia di Napoli. Fin dagli esordi ha preso piede nel mondo dello spettacolo con diversi ruoli, modella, showgirl e attrice italiana. Se la carriera lavorativa va bene in quanto non si è mai arrestata, non si può dire lo stesso di quella sentimentale. Tra le diverse storie che ha vissuto la bella Raffella, la più importante è sicuramente quella avuta con Mario Balotelli. Andava tutto bene finché la showgirl non è rimasta incinta, da quel momento “Super Mario”, ha dato di testa e l’ha trattata veramente male, abbandonandola a sé stessa. Dopo mille peripezie, ad oggi hanno fatto pace e anche se sono genitori separati, amano intensamente la loro figlioletta Pia, l’unica gioia vera e pura di mamma Raffella e papà Mario.

Cosa è successo prima e dopo la nascita di Pia?

Quei momenti bui finalmente sono finiti e Raffaella Fico e Mario Balotelli oggi sono due genitori esemplari, si occupano insieme, seppur distanti, della loro figlia Pia. Pur avendo vite sentimentali differenti e altri figli (come nel caso di Mario con Lion), la serenità finalmente è arrivata per la “coppia”.

Raffaella però ricorderà sempre quel periodo di quando l’ha abbandonata quando era incinta, come ha appunto confidato:

“…Non sono rimasta incinta all’improvviso… cercavamo un bambino. Poi però qualcosa andò storto, andai a suonare al suo campanello di casa, a Londra. E lui chiamò la polizia. Ero distrutta. Oggi l’ho perdonato, ci sono voluti un po’ di anni, mi ha chiesto scusa.”