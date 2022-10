Antonella Fiordelisi massacrata senza pietà: il suo malefico piano è andato in fumo

Secondo alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip e i fan, la campionessa di scherma Antonella Fiordelisi avrebbe un piano ben preciso. Ma non tutti vogliono farsi ingannare.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco e già ci sono stati i primi scandali, ma anche i primi flirt. Il caso di Marco Bellavia sembra essersi chiuso definitivamente e i concorrenti rimasti sono andati avanti, concentrandosi su altre cose. I vip e gli spettatori da casa, in particolare, sono rimasti colpiti dal legame che sta nascendo tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

I due sembrano aver iniziato una relazione, infatti non sono mancati baci e coccole. Negli ultimi tempi, tuttavia, lui sembra aver rivalutato la possibilità di una storia con lei. Ha spiegato, infatti, di non apprezzare molti degli atteggiamenti della campionessa di scherma, dal momento che lei sembra fare di tutto per ingelosirlo. In particolare, ha attirato molto l’attenzione del caso con Antonino Spinalbese.

La ragazza, infatti, si era offerta di massaggiare i glutei dell’ex compagno di Belen Rodriguez e a questo punto il modello non ce l’ha fatta più. Si è sfogato con gli altri inquilini, spiegando che pensava che la ragazza fosse diversa. Ma cosa ne pensano proprio gli altri vip del comportamento di lei? Attilio Romita non si è risparmiato e ha espresso la sua idea.

Grande Fratello Vip, Attilio Romita critica Antonella Fiordelisi

La storia tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è destinata a durare o a interrompersi? Sembra che Attilio Romita abbia delle idee molto chiare in proposito e non ha esitato a dichiararle. Di recente, infatti, la pagina Instagram mondodelreality ha pubblicato il video di un momento all’interno della casa.

Il giornalista si è appartato insieme all’ex concorrente di Uomini e donne Luca Salatino e al conduttore radiofonico Charlie Gnocchi e i tre hanno iniziato a parlare del rapporto tra i due ragazzi. Nessuno dei tre sembra veramente convinto della sincerità di questa relazione e Attilio Romita non ha esitato a dire il suo pensiero: “Lei qui dentro si sbaciucchia con Edoardo, ma appena escono lei lo scaricherà fuori“.

Da quello che si legge nei commenti sotto al video, sembra che anche i fan concordano su questa teoria. Voi cosa ne pensate? Come si evolverà questa relazione amorosa tra la campionessa sportiva e il volto di Forum? Staremo a vedere nelle prossime puntate.