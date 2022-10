Belen Rodriguez, nel letto rimane proprio con lui: Stefano deve andare a dormire altrove

Belen Rodriguez ha fatto una rivelazione shock che le è costata tante critiche da parte del popolo del web, ma a lei non importa e va avanti per la sua strada. Nel lettone molte volte dorme con lui, è l’uomo più importante della sua vita e Stefano De Martino se né fatto una ragione.

Belen Rodriguez ha da poco ritrovato l’amore per suo marito Stefano De Martino e cerca di far combaciare la sua vita lavorativa con quella familiare come meglio può. Ha sicuramente degli assi nella manica rispetto ad una mamma lavoratrice “normale”.

Nonostante questi aiuti, cerca di arrivare puntuale la sera per preparare la cena ai suoi bambini e a suo marito. La conduttrice e modella ha rivelato ai microfoni di “Di Più Tv”, che nonostante l’amore per suo marito, dorme nel lettone con un altro uomo, quasi tutte le sere e non le importa se viene criticata.

Belen Rodriguez, mamma e lavoratrice a tempo pieno

Belen Rodriguez come sappiamo si è da poco ricongiunta con suo marito Stefano De Martino, papà del suo primogenito Santiago. La showgirl argentina naturalizzata italiana, ha avuto un breve flirt con il gieffino Antonino Spinalbese, da cui è nata la sua secondogenita Luna Marì. Per Stefano, come ha dichiarato anche Belen, non cambia che la bambina sia figlia di un altro uomo, le vuole bene tanto quanto a suo figlio biologico. La Rodriguez non solo ha raggiunto l’apice familiare, ma anche a livello lavorativo, in ballo ora ha tanti progetti, tra cui conduttrice de Le Iene e di Tu si que vales.

Il vizietto che non vuole togliergli…se lo gode finché può

Belen Rodriguez ha dichiarato di mettere i suoi figli sempre al primo posto nella sua vita. Quando rientra dal lavoro mette da parte ogni avvenimento della vita mondana pur di stare con i suoi bambini. Cerca di preparargli sempre la cena, soprattutto gli spaghetti al pomodoro di cui ne vanno ghiotti. Riesce a gestire la sua vita familiare con quella lavorativa anche grazie all’aiuto della baby sitter e dei suoi genitori che si sono traferiti nello stesso palazzo della figlia per aiutarla a tempo pieno con i bambini.

In molti l’hanno criticata dopo che Belen Rodriguez ha dichiarato di lasciar dormire Santiago nel suo lettone tra mamma e papà quasi tutte le sere.

“È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo. Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più”.