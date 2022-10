Alessandra Tripoli zittita da Mara Venier: attimi di gelo in studio

Il clima creatosi nel GF Vip ora come ora sembra contagiare anche altri salotti televisivi! Non per nulla lo si è potuto constatare anche nella puntata- assai scoppiettante- di Domenica In andata in onda il 16 ottobre 2022. Ma che è successo? Diciamo che c’è stata- per così dire- ” aria di maretta” in studio tra la conduttrice Mara Venier e la maestra di Ballando con Le Stelle Alessandra Tripoli… Il racconto dei fatti che ha lasciato basiti i telespettatori…

Alessandra Tripoli non è- certamente un personaggio che ama molto essere zittita e non lasciata pertanto parlare. Ne ha dato prova durante l’ultima puntata di Domenica In dove la conduttrice è dovuta intervenire per riprendere la parola e la conduzione… E lo ha fatto ribadendo- chiaramente- che aveva tutto quanto il diritto di farlo visto che è lei a condurre il programma!

Il clima teso ed i battibecchi che tanto animano Ballando con le Stelle si sono sposati anche in altre sedi come il programma della domenica pomeriggio di Rai1 per eccellenza. Infatti c’è stata un po’ di tensione tra Mara Venier ed Alessandra Tripoli, storica maestra di danza dello show che in questa edizione fa coppia con Enrico Montesano, tra i concorrenti più attesi di questa edizione.

Mara gela Alessandra

Andando con ordine, nel commentare il Caos, perché di questo assolutamente si è trattato, che è successo in primis in puntata con Selvaggia Lucarelli: in pratica la Tripoli ha preso la parola ed è partita per la tangente, parlando a ruota libera tanto che la conduttrice l’ha dovuto- a un certo punto- ” bloccare” per poter spiegare meglio e nel dettaglio cosa volesse chiederle. Queste le parole di Zia Mara: “Però tu hai dato ragione a lei eh, bella mia. Fammi finire perché io conduco questo programma. Quello che è arrivato a casa è che tu hai dato ragione a Selvaggia…”

La spiegazione della maestra

Dopo essersi scusata con la conduttrice di Domenica In, la ballerina e maestra di Ballando con le Stelle ha chiarito meglio perché sabato sera in diretta ha dato ragione a Selvaggia Lucarelli mentre, solo il giorno dopo, nel seguitissimo talk di Rai1, le è andata assolutamente contro…

“Posso spiegarmi? Il mio intento era ‘Io capisco bene cosa dici Selvaggia ma a lui non puoi dirlo che è noioso perché per cinque sei puntate vogliamo dare agli italiani il massimo di questo uomo che ci porta l’arte a 360°? Ma non mi hanno fatto parlare. Io sono la sua più grande ammiratrice (riferito ad Enrico Montesano ndr.)”, ha dichiarato la donna.

A questo punto la Venier, dopo che si era creata un po’ troppa tensione di in studio, che lei vuole sempre evitare, ha salutato i suoi ospiti dicendosi contenta che la ballerina ha potuto chiarire per quale motivo non abbia difeso il suo allievo, nello specifico nella puntata di sabato, ovvero della sera precedente al salotto di Zia Mara, dello show di Milly Carlucci dove è andato in scena un momento decisamente caotico dopo l’esibizione del grande attore, fortemente criticato dalla giuria alla quale pareva che la sua insegnante avesse dato a sua volta ragione e pure a spron battuto! E -alla fine- era dovuto scendere in campo in sua difesa anche il commentatore a bordo pista Alberto Matano che con il suo charme e la sua innata eleganza aveva cercato di sistemare, almeno in parte, l’ assai spinosa faccenda.