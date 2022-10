Antonino Spinalbese se l’è lasciato sfuggire: la donna dei suoi sogni è lei: “Ha già dei figli”

Antonino Spinalbese, resosi noto in tempi recenti anche per la sua liason, purtroppo finita, con la bellissima Belen Rodriguez, dalla quale ha anche avuto la piccola Luna Marì, sembra totalmente intenzionato ora a guardare avanti e rifarsi una vita, dal punto di vista affettivo e amoroso. Inoltre pare che possa essersi fatto un’idea sulla sua nuova compagna di vita… E’ proprio lei!

Non è uno che – per così dire – cade facilmente, Antonino Spinalbese, dal momento che, sebbene sia malamente finita la sua love story con Belen, ora, per altro ancora impegnato nella Casa più spiata d’Italia, ora pare più che mai intenzionato a rifarsi una vita, anzi, il suo cuore sarebbe già nuovamente occupato… Chi è la fortunata? La conoscete tutti!

Non intende più fare mistero alcuno Antonino Spinalbese sui propri sentimenti. Ebbene sì, il suo cuore è già occupato di nuovo, e tutto lascia pensare che l’amore l’abbia trovato proprio entro le mura della Casa più spiata d’Italia. Ed è stato lui stesso a rompere- come si suol dire- il silenzio a riguardo, per l’immensa gioia delle sue fan, decisamente molto numerose che non vedono l’ora di vederlo nuovamente felice, sereno e appagato. E ora pare che questo loro desiderio, possa diventare- e pure ben presto- una splendida realtà, sebbene lei sia già impegnata con un altro! Ma- del resto- come ben si sa, al cuore non si comanda, ergo… Ma chi è costei? Di chi stiamo parlando?

Lui è pazzo della Lamborghini

Antonino Spinalbese è tornato a parlare – e pure assai a lungo. di Ginevra Lamborghini, l’influencer che ha conosciuto nella casa del GF VIP e con la quale sarebbe nato un feeling decisamente molto ma molto particolare. Nonostante lei sia stata squalificata dal reality, Alfonso Signorini permette loro di parlarsi durante ogni diretta e ad ogni colloquio sembrano essere sempre più interessati l’uno all’altra, sebbene lei- ed è bene ricordarlo- sia fidanzata con Edoardo Casella.

Ma ai suoi colleghi dice ben altro… A che gioco sta giocando?

Spinalbese- però- non ha espresso pensieri molto positivi ( anzi!) sul rapporto con la ragazza innanzi ai suoi compagni di avventura: “Ragazzi ma Ginevra se non l’avessi conosciuta qui, fuori non l’avrei mai conosciuta. Quando esco fuori ritorno alla mia vita. La rincontrerò ma manca qualcosa, non ragiono come i ragazzini. Ho una famiglia io”, ha infatti raccontato in una sera. Ma a che gioco sta giocando l’uomo?

Nella notte ha poi chiacchierato con Giaele De Donà, la concorrente che si è avvicinata a lui dopo l’uscita di Ginevra che ha lamentato il fatto che ora i fan “Gin-Tonic”, nomignolo creato appositamente per Antonino e Ginevra, la odierebbero. Così Spinalbese ha scherzato dicendo : “Dai vieni qui, facciamo un dedonatonic”, chiedendole espressamente di abbracciarlo. Che cosa ne penserà di tutto questo la sorella di Elettra?

In giardino con Giaele, Cristina e Pamela, Antonino ha confessato di desiderare- udite udite- di sposarsi. “Cerco una donna single, che abbia già dei figli“, ha dichiarato, essendo anche lui papà di Luna Marì, nata, lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca, durante la sua passata, nonché chiacchieratissima, relazione con la bellissima Belen Rodriguez.

Poi ha continuato, svelando di sognare un matrimonio in spiaggia. “Età? Qualsiasi. Che si sia già sposata prima è uguale, voglio sposarmi in spiaggia. Voglio vederci mia mamma al matrimonio, mia sorella. Ho sempre evitato i matrimoni, li ho rifiutati tutti, saranno stati 8 o 9.”