Michelle Hunziker e Tomaso, la figlia senza freni: “Quello che la faceva soffrire era…”

La figlia primogenita, oggi 25enne, di Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti, al fianco della sua bellissima mamma nei giorni dell’addio all’imprenditore Tomaso Trussardi. E sarebbe decaduto anche il coinvolgimento di Goffredo Cerza, suo storico fidanzato, per l’azienda di lui…

Sostegno- a dir poco- vivo e costante costante nella vita della showgirl svizzera, tanto amata dagli italiani, è la figlia Aurora Ramazzotti, avuta dalla conduttrice appena ventenne, insieme al suo primo marito, ovvero il cantautore romano, adorato e apprezzato in tutto il mondo, Eros Ramazzotti, con il quale oggi è in ottimi rapporti.

Come confidato spesso dall’artista svizzera, le due sono diventate donne insieme, supportandosi e sostenendosi anche nei momenti più complicati e dolorosi. E quando lei ha reso pubblica la notizia della fine del suo matrimonio, il secondo per lei, con Tomaso Trussardi, con il quale ha messo al mondo Sole e Celeste che sono ancora molto piccine, Aury ha deciso di sostenerla ancora una volta. Tra l’altro la giovane, sapeva già da tempo che la sua celebre mamma, non era più felice con l’imprenditore bergamasco. Non per nulla, come ci rivela Chi, avrebbe confidato agli amici che non ne poteva davvero più di vederla soffrire.

Goffredo si è fatto da parte

Per mero e vivo rispetto nei confronti di Michelle, Aurora avrebbe sempre evitato di esporre il suo dispiacere nei confronti di quello che stava vivendo la madre, ovvero una dolorosa e assai profonda crisi con il secondo marito Tomaso Trussardi che- a quanto pare- andava avanti già dai tempi del primo ed assai estenuante lockdown, ma avrebbe- tuttavia – confidato la sua frustrazione, assai forte, a chi aveva intorno.

C’è poi un particolare che sarebbe riflesso della freddezza di rapporti familiari, ovvero il mancato coinvolgimento di Goffredo Cerza, il suo fidanzato dal 2017, nel vasto e assai affascinante mondo professionale di Tomaso.

E, sempre stando a quanto riporta Chi, il ragazzo, neolaureato, avrebbe dovuto cominciare a lavorare per lui, ma tutto si è risolto con un nulla di fatto! Ma è anche probabile che il genero della Hunziker, che diventerà a gennaio padre per la prima volta, abbia saggiamente deciso di farsi da parte vista la situazione, assai complicata, che si era creata.

Presto una new entry in famiglia

Intanto, Aurora consola come si deve la sua splendida mamma Michelle, che ora per altro sta per rendere nonna. l’artista – lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca rosa- è di nuovo single dopo undici anni d’amore e sette di matrimonio. Insomma, la storia anche con l’affascinante medico Giovanni Angelini, che ci ha fatto compagnia tutta estate, si è rivelata solo un lungo flirt, niente di più e niente di meno!

E’ lei la maggiore delle tre figlie: le piccole Celeste e Sole, 8 e 6 anni, nate dalle nozze con Trussardi, sono ancora due bimbe che hanno bisogno a loro volta di cure continue e della vicinanza di entrambi i genitori che, sebbene non siano più una coppia, devono sempre stare loro molto vicino.

Negli ultimi scatti pubblicati dal magazine, diretto dal sempre accorto Alfonso Signorini, ora nuovamente al timone del Grande Fratello Vip, Michelle viene immortalata proprio mentre le porta a scuola, per la prima volta da madre single, dunque da donna che cerca di mascherare il dolore con un bel e luminoso sorriso, stampato sul suo meraviglioso viso.