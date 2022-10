Alfonso Signorini, c’è la sua punta di diamante a rischio squalifica: altro che Amaurys!

La bestemmia non solo viene considerata reato, ma in un programma TV, specie se si tratta di un reality con in palio dei premi in denaro o similari, comporta l’immediata squalifica, cosa di cui Amaurys si è reso protagonista nell’edizione attuale del GF Vip, e su cui ora pare che sia un incognita sul suo destino, ma è il solo a non rischiare… Difatti un altro concorrente è ora a serio rischio…

Alfonso Signorini, che in questo periodo sta tenendo faticosissimamente le redini della nuova e totalmente ingestibile edizione del GF Vip, dopo essersi visto costretto a prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Amaurys per via dello scandalo cui si è reso protagonista, sembra essere in pensiero per la punta di diamante del programma, nonché ex star di un altro che piace molto agli italiani…

Verrà sicuramente ricordata nella storia del padre di tutti i reality l’edizione del GF Vip, la settima, che attualmente è ancora in corso di svolgimento e che sta letteralmente spopolando nel mondo del gossip nostrano e non solo, visto che sembra veramente rivelarsi sempre più ingestibile e scoppiettante! E ora- a quanto pare- la scelta dei concorrenti si è letteralmente rivelata una miscela esplosiva, che, sebbene sia sul punto di portare all’esasperazione la direzione del programma, sta macinando indici di ascolto assolutamente stratosferici.

Signorini ha puntato tutto su di lui ma…

Dopo il caso di Marco Bellavia, che ha deciso di abdicare visto il fallimento del suo piano, la conseguente uscita di Ginevra Lamborghini, anche lei molto presa di mira, di Giovanni Ciacci stracciato al televoto, l’esuberanza di Charlie Gnocchi, e la mina vagante che sta seminando zizzania a tutto spiano Cristina Quaranta, che pare aver preso di mira Patrizia Rossetti, Alfonso Signorini, da impeccabile conduttore quale è, ha sempre mantenuto il sangue freddo senza mai dare in escandescenza, vedendo tra i concorrenti un punto fermo in particolare, ovvero lo chef romano ed ex tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino.

Luca Salatino a rischio eliminazione?

Ma adesso ciò che sta seriamente indisponendo e minando la pazienza per non dire la tranquillità del direttore di Chi, è il fatto che il suo pupillo sia a serio rischio, a causa di una sua imprecazione, di uscire dal reality, una mancanza che, secondo il conduttore, porterebbe” il tutto” alla deriva.

Non per nulla, ed è inutile negarlo, Luca Salatino è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Gf Vip 7. Nella vicenda di Marco Bellavia si è distinto, insieme ad Antonella Fiordelisi e George Ciupilan, per aver mostrato grande solidarietà al compagno d’avventura.

Nelle ultime ore il giovane si è- però- reso tristemente protagonista di un’imprecazione che ha diviso- in men che non si dica- il vasto popolo del il Web. Alcuni concorrenti hanno iniziato a mangiare senza aspettare gli altri, mandando su tutte le furie lo chef che ha esclamato: “Aspetta un attimo, ma stiamo mangiando porco p**”. L’ex tronista- a onor del vero- si è fermato in tempo, capendo di stare facendo un gravissimo errore, ed è stato ripreso immediatamente sia da George che da Charlie Gnocchi. Ora i telespettatori, perlopiù indignati e delusi, puntano il dito contro di lui e invocano la squalifica. E pure immediata! Non ci resta che attendere qualche ora per sapere come andrà a finire ” la faccenda”…