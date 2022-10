Wilma Goich , si è completamente dimenticata del microfono: la frase è orrida

Non si è risparmiata neppure Wilma Goich nello spendere parole al vetriolo nelle ultime ore durante la sua assai intensa esperienza al Grande Fratello Vip. E nel dirle, a quanto pare, si sarebbe dimenticata di avere il microfono, chiaramente bello accesso..

Una frase sfuggita dalle labbra di Wilma Gioch, scordatasi del microfono, non è passata affatto inosservata… A dir poco orribile… Ma che cosa avrebbe mai detto?

Qualche giorno fa durante la lite tra Pamela Prati e Wilma Goich, quest’ultima aveva promesso che sarebbe stata meno frenata nella casa del GF Vip. Questa la sua esatta dichiarazione in merito: “Io fuori di qui sono una rompi balle, fidatevi. Dico sempre quello che penso e non faccio sconti. Qui mi sono trattenuta, ma da domani le cose cambieranno”. E lei che è una persona di parola e che ama mantenere le promesse, ha veramente messo in atto codesto cambiamento. Non per nulla si è scagliata contro Carolina Marconi, rea di aver mosso critiche nei suoi confronti in un confessionale. Le due donne hanno litigato davvero di brutto e la showgirl sudamericana ha dichiarato: “Da oggi non ti chiamerò più, non va bene. Non te lo meriti“.

Pesante frase nei confronti di Carolina

La frase di Carolina ha scatenato l’ira notturna di Wilma Goich, che dopo la puntata ha davvero dato il peggio di se, pronunciando parole molto ma molto pesanti. L’ex moglie di Edoardo Vianello, non ha capito il senso di quanto detto dalla coinquilina ed ha dichiarato che se suo nipote fosse stato in casa avrebbe spaccato la faccia alla gieffina. E questa sua frase ha mandato in tilt i telespettatori.

Il suo sfogo

“Cosa ca**o ne sa lei? Non sono degna di essere nonna? Sicuro non la sua! Ha detto che non sono degna di essere una nonna, ma è pazza. Ma come si permette quella. No che non ho esagerato e le ho sentite bene le sue parole. Io ho detto se c’era mio nipote le spaccava la faccia. Se non l’ha detta quella frase io le chiederò scusa. Dirò ‘ok ho capito male scusami tanto’. Però io ho sentito quella frase e non sono matta…”, questa la prima parte dello sfogo dell’artista che poi ha tosto continuato dicendo: “Poi ha pure detto ‘cuore marcio’. Ha chiesto scusa però l’ha detto e poi c’è l’altra frase. Senti va bene così…”.

E riguardo alla nomination che cosa ha voluto dire? “Mi hanno pure nominata, uscirò e va benissimo. Se mi dicono ‘guarda non è vero ha ragione lei’ Io chiederò scusa. Io però ti posso assicurare che ha detto quella frase. E come l’ho sentita ho detto ‘se c’era mio nipote le spaccava quella faccia“.

Carolina- a quanto pare – non avrei mai detto che Wilma Goich non è degna di essere nonna, ma semplicemente avrebbe sostenuto che non si merita un nomignolo affettuoso detto da lei, vista la litigata che è andata tristemente in scena e che ha scioccato tutti. Certamente gli autori del padre di tutti i reality, così come Alfonso Signorini, chiederanno a breve spiegazioni dettagliate in merito.