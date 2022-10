Il paradiso delle signore Anticipazioni: Veronica si lascia sfuggire tutto | Colpo di scena clamoroso

Grandi anticipazioni per le prossime puntate de Il paradiso delle signore: Veronica si comporterà in modo decisamente inaspettato.

Da qualche tempo è cominciata la settima stagione de Il paradiso delle signore, una delle fiction Rai più popolari degli ultimi anni. La serie, ambientata tra gli anni ’50 e ’60, va in onda dal 2015 e le sue vicende ruotano attorno al Il paradiso delle signore, un negozio di abbigliamento di Milano. La trama prende spunto dal libro Al paradiso delle signore dello scrittore francese Emile Zola, ma il programma è ambientato in Italia ed è stato girato a Roma.

La soap è una delle più popolari e prolifiche di Rai1, infatti conta più di 700 episodi. Ogni puntata dura dai quaranta ai cinquanta minuti e ha visto importanti attori nel suo cast. Alcuni esempi sono Giusy Buscemi, che interpreta la protagonista delle prime stagioni Teresa Iorio e Giuseppe Zeno, che ha interpretato il misterioso imprenditore Pietro Mori, primo proprietario del negozio.

Nel corso degli anni diversi personaggi sono entrati e usciti dalla trasmissione televisiva. Al momento tutti gli occhi sono puntati su Ezio e Veronica, che hanno intrapreso da alcuni episodi una relazione segreta. Proprio la ragazza nelle prossime puntate farà qualcosa di inaspettato e molto importante.

Il paradiso delle signore, che cosa succederà?

Sono in arrivo diverse novità per le puntate dal 17 al 21 ottobre de Il paradiso delle signore. Gli occhi sono puntati su Gemma, che deciderà di mettere alle strette Clara, la giovane Venere. Nel frattempo, Adelaide continuerà a prendersi cura di Marcello dal punto di vista lavorativo, mentre Vittorio cercherà in tutti i modi di ottenere il perdono di Matilde.

I più grandi colpi di scena, tuttavia, riguarderanno la relazione tra Ezio e Veronica. Mentre Ezio e Gloria staranno partecipando a una conferenza stampa sul nuovo libro di Stefania, si ritroveranno a rispondere a numerose domande sul loro matrimonio ormai finito. Qui interverrà Veronica che, una volta per tutte, dichiarerà ufficialmente davanti a tutti la sua relazione con l’uomo. La donna, quindi, confesserà chiaramente la sua storia d’amore con Ezio.

Insomma, sono in arrivo grandi colpi di scena per la fiction Rai. A voi piace, la seguite volentieri? Che cosa ne pensate? Vedremo che cosa succederà più avanti e come andranno a finire le varie storie d’amore e le dinamiche tra i numerosissimi personaggi. Il pubblico, certamente, continuerà a seguire la serie, dal momento che è una delle più amate del palinsesto Rai.