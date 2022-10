Charlene di Monaco in preda al panico | Spunta una figlia illegittima a corte

I rumors sul Principato di Monaco non si placano. L’ex modella svedese confessa la relazione segreta con Alberto di Monaco. Di mezzo ci sarebbe anche una figlia illegittima…

La favola d’amore tra Alberto e Charlene Wittstock di Monaco non decolla. Il sereno sembra non sia destinato a durare nella Casa Reale e una nuova tempesta sta interessando da vicino la coppia. Dalla Svezia, infatti, arrivano scoop bollenti e piccanti sul Principe Alberto e su una ex modella, star della tv locale svedese.

Non appena la moglie del principe Alberto appare tranquilla e serena, c’è un nuovo gossip pronto ad alimentare aria di crisi e di separazione a Corte. La royal family recentemente ha partecipato alla tradizionale cerimonia monegasco che saluta l’estate apparendo come una famiglia felice e spensierata. Ma i magazine parlano di rottura tra i due…

Aria di crisi tra Charlene e Alberto?

Era il 1 Luglio 2011 quando il Principe Alberto II, scapolo d’oro della famiglia Grimaldi, convola a nozze con Charlène Wittstock, ex nuotatrice sudafricana. Dal matrimonio sono nati nel 2014 due gemellini, Jacques e Gabriella. Sembrava una favola, ma fin dall’inizio non sono mancati i gossip che hanno portato ad uno stato di malessere di Charlene. Definita da tanti come la Principessa triste, molti tabloid parlano di attacchi depressivi accompagnati da sempre più frequenti crolli psichici. Nel 2021 la Principessa Consorte, assente dal Principato per molto tempo, si è rifugiata in Sudafrica. Per frenare il gossip, Charlène ha lasciato dichiarazioni a Monaco Matin dicendo che: «È deplorevole che certi giornali vendano falsità del genere sulla mia relazione, sulla mia vita. […] Alberto è stato di grande supporto, abbiamo parlato insieme di questi articoli maligni e lui ha fatto tutto il possibile per proteggere me e i nostri figli».

Chi è Gunilla Persson

Gunilla Persson, 63 anni, una star della tv svedese, diventata famosa per la soap opera Dallas. La Showgirl ha rilasciato recentemente un’intervista al magazine Svensk Dam, in cui ha raccontato di aver avuto prima flirt e poi una relazione clandestina con Alberto di Monaco agli inizi degli anni ’80 e continuata fino ai primi anni 2000. L’attrice ha confessato di aver incontrato il Principe a una cena di gala nel 1988. Lei era stata invitata dall’ambasciatore americano ed ebbe l’occasione di sedersi accanto al bello, affascinante e single Alberto. Secondo il racconto di Gunilla, tra i due ci fu simpatia già da subito ma la relazione fu complicata. Lei era già sposata e non avrebbe mai potuto sposare Alberto: stando alla Costituzione, al Principe era vietato unirsi in matrimonio con donne divorziate. Alberto lo descrive come: “una persona assolutamente meravigliosa. Ama le donne, ma la sua famiglia è molto complicata”.

La faccenda però si fa più complicata di un semplice flirt e il Palazzo di Corte torna a tremare. Gunilla Persson ha una figlia, nata nell’agosto 2002. Secondo il tabloid LeGossip, l’ex modella avrebbe lasciato intendere in modo indiretto che Alberto sia il padre della ragazza. Il Palazzo nega ogni fatto e non risponde a queste nuove rivelazioni che, certamente, fanno inasprire ancora di più il rapporto tra Charlene e Alberto.