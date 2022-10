“Terribile errore”: George Clooney disperato per i figli | La situazione disastrosa

George Clooney e la moglie Amal hanno raccontato di aver fatto un terribile errore con i loro figli. Gli hanno dato un’arma molto potente “in mano” e adesso ne pagano le conseguenze. Che cosa avranno mai combinato i due incauti genitori?

Quando si diventa genitori, si sa, si cerca di dare ai propri figli tutto quello che loro non hanno mai avuto durante l’infanzia. A volte però capita che la cosa sfugga di mano e ci si ritrova con il coltello non più dalla parte del manico.

Questo è quello che sta succedendo ai coniugi Clooney con i loro gemelli. Il papà è sempre stato un burlone, ma adesso, i discepoli hanno superato il maestro.

George Clooney, Amal e i gemelli

Fino a 8 anni fa tutte le donne del pianeta speravano di conquistare lo scapolo d’oro più sexy di sempre, con quel suo capello brizzolato, ha incantato tante fanciulle. Poi però una donna c’è riuscita a rubargli il cuore è così George ha messo finalmente la testa a posto con la bella Amal Alamuddin. I due si sono sposati nel 2014 a Venezia e nonostante i pronostici che li vedevano separati dopo pochi anni, loro continuano ad amarsi come il primo giorno. Dalla loro unione sono nati due bellissimi gemelli, Ella e Alexander di 5 anni ciascuno.

Le burle di papà George e dei gemelli

Nel salotto del programma CBS Morning i due genitori hanno raccontato del periodo difficile che stanno vivendo per il terribile errore che hanno commesso con i gemelli. George Clooney e la moglie Amal, pur frequentando l’Italia soventemente, non parlano una parola di italiano, mentre i figli lo parlano perfettamente, così come anche il francese oltre la loro lingua madre. In questa maniera hanno dato un’arma ai figli, cioè i due bambini parlano in una lingua che i genitori non capiscono per prenderli in giro. I due gemellini hanno imparato la nostra lingua non solo durante le vacanze estive in Italia, ma soprattutto grazie agli insegnamenti della cuoca personale di George, Viviana Frizzi.

George ha raccontato che quando dice ai figli di mettere in ordine la loro stanza, loro gli rispondono ridendo: “Papà stranzo”. Usando così un suono simile alla parolaccia. Papà George è sempre stato un burlone, insieme ai figli ha sempre fatto tanti scherzi alla moglie. Adesso però sono i suoi figli che fanno gli scherzi a lui. Come si dice da vittima a carnefice il passo è breve.