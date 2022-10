Il dramma improvviso di Samuel Peron: l’ha lasciato solo e disperato

Grave lutto per il ballerino e coreografo Samuel Peron: il lutto della mamma l’ha profondamente cambiato.

Amato dal pubblico di Rai 1, Samuel Peron, 40 anni, ha preso parte sia allo staff di “Ballando con le stelle” del sabato sera di Milly Carlucci sia al programma pomeridiano Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Purtroppo, un grave lutto l’ha toccato da vicino e Samuel lotta ogni giorno con fatica a riprendersi. Intervistato dal magazine Di Più Tv, il ballerino ha raccontato il lutto della madre che l’ha profondamente segnato.

Samuel Peron, con emozione e commozione, ha raccontato al settimanale della perdita della amata mamma Gianna, spenta dopo aver combattuto contro una malattia in poche settimane. Il ballerino ha detto che: “Ho il cuore straziato, non ho più la mia mamma; è terribile quello che provo. Mi manca tanto, non avrei potuto desiderare una mamma migliore”.

La perdita di mamma Gianna

Samuel è stato vicino alla mamma fino all’ultimo giorno, il più doloroso della sua malattia. Nell’intervista rilasciata, il ballerino racconta quanto la mamma fosse orgogliosa di lui come uomo, dei suoi successi lavorativi e nella vita privata. Se potesse rivederla adesso per un’ultima volta, la cosa che gli piacerebbe dirle è “grazie di tutto”. Gianna era una donna positiva e affabile, piena di grinta e che l’ha sempre esortato a trovare la sua strada in questo mondo.

Samuel e la sua compagna Tania presto genitori

Samuel Peron e Tania Bambaci sono insieme dal 2014 e diventeranno presto, anzi prestissimo, genitori. L’annuncio è arrivato su Instagram qualche mese fa attraverso un post colmo di felicità. Tania è una modella con una forte passione per la moda; ha partecipato a Miss Italia nel 2010, vincendo la fascia di Miss Sicilia. Alcuni anni fa, i due fidanzati hanno vissuto un breve periodo di crisi ma la loro storia è poi ripartita diventando più forte e unica che mai. Il ballerino a Oggi è un altro giorno ha rivelato una notizia rimasta inedita per tanto tempo: “Nel momento in cui mia madre stava in grosse difficoltà in ospedale, siamo saliti e le ho detto che sarebbe diventata nonna. Mamma Gianna ha avuto modo di toccare il pancino ed esserne consapevole”.

Il bebè in arrivo sarà un maschietto. La coppia ha deciso il nome già al terzo mese della e che ha un significato ben preciso: un omaggio sentito al grande e unico Leonardo Da Vinci.