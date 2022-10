Alessandro Del Piero, dal successo all’oblio: com’è ridotto oltreoceano

Alessandro Del Piero, il vero e unico Capitano della Juventus, almeno per i più nostalgici, è conosciuto ovunque per la sua bravura con il pallone. Anche se è sempre stato un marito e un padre devoto, pare che la verità sia un’altra, la sua vita familiare è molto diversa da come sembra.

Di Alessandro Del Piero si conosce ogni più piccola sfaccettatura per quanto riguarda la sua carriera professionale. Per quanto riguarda la sua vita privata invece, Alex e la sua famiglia sono sempre stati molto riservati. Anche se i fan pensano che la sua vita sia un sogno, salta fuori la triste verità, che sia tutta una falsa?

Dal successo del calcio al baratro familiare? È da molti anni che si sentono tante voci contrastanti, quale sarà la verità?

La nascita di un fenomeno: Pinturicchio

Alessandro Del Piero nasce a Conegliano nel 1947, è un ex calciatore professionista. Fin da quando ha mosso i primi passi ha sempre avuto un pallone sulla sua traiettoria. È considerato uno dei calciatori italiani più forti e più di talento della storia del calcio italiano. Ha vestito i panni della Juventus dal 1993 fino all’addio avvenuto nel 2012, come Capitano della squadra. Era amato per la sua eleganza e per il suo stile di gioco, proprio per questo che Giovanni Agnelli lo soprannominò Pinturicchio. Celebre fu la sua frase: “Se Baggio è Raffaello, Del Piero è Pinturicchio”. È sposato con Sonia Amoruso dal 2005 e la coppia ha tre figli Tobias, Sasha e Dorotea.

È tutto un bluff?

Ci sono libri e siti internet che ripercorrono dettagliatamente tutta la sua carriera lavorativa nel mondo del calcio. Quello che differenzia Alessandro Del Piero da altri suoi colleghi calciatori è sempre stata la sua riservatezza per quanto riguarda la sua vita privata. Si sanno pochissimi dettagli della sua famiglia e tutto quello che si conosce e perché l’ha fatto trapelare lui. Pare che il quadretto della famiglia felice che si pensa viva Del Piero in realtà sia una montatura per fare in modo di non essere perseguitato dai paparazzi.

Da fonti a loro vicine sembra che Alessandro e la moglie Sonia non siano più coniugati da anni. Ovviamente queste sono solo voci, ad oggi non c’è nessuna conferma o dichiarazione dei diretti interessati di questa rottura. Per il momento sembra invece che la famiglia Del Piero viva felice e unita come fin dagli esordi e si diverta anche molto come si può vedere dai video che pubblicano sui social.