“Lei le nascondeva nell’armadio”: Ilary Blasi le ha tenute segrete per la vergogna | Il retroscena

Spunta un nuovo retroscena sulla vita sentimentale della showgirl Ilary Blasi. Il tradimento è stato scoperto in questo modo.

Da diversi mesi i giornalisti di cronaca rosa non fanno altro che parlare della fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Le prime voci su una presunta crisi tra i due sono arrivate a febbraio, ma la conferma della relazione è arrivata solo durante l’estate. Al momento i due sono in lotta per il divorzio e sono pronti per andare in tribunale. Sembra, infatti, che non sarà affatto una separazione semplice e pacifica.

Al momento l’ex capitano della Roma ha intrapreso una nuova relazione con Noemi Bocchi, estranea al mondo dello spettacolo. I due hanno iniziato a frequentarsi mentre lui era ancora sposato, ma ha sempre voluto ribadire che considerava il matrimonio finito da tempo e che non è stato lui a tradire per primo.

Ma cosa sappiamo, invece, della vita sentimentale della conduttrice televisiva? Di recente è spuntato un personaggio dal suo passato, Sean Brocca, il suo ex fidanzato. L’uomo ha contattato Fabrizio Corona e ha voluto rivelare alcuni retroscena della sua vecchia relazione. Ha spiegato, infatti, che lei lo tradì proprio con il calciatore e ha fatto anche delle accuse molto pesanti verso di lei.

Ilary Blasi, quando tradì Sean Brocca

Sean Brocca era il compagno di Ilary Blasi ai tempi di Passaparola. Lei non era ancora famosa come oggi e, quando incontrò Francesco Totti, era anche già fidanzata. Come riporta nanopress.it, l’uomo ha spiegato di aver scoperto del tradimento quando ha trovato delle lettere e un regalo nascosti in fondo all’armadio della casa in cui convivevano.

“Durante gli ultimi quindici giorni della nostra convivenza, sapevo che si messaggiava con lui [Francesco Totti]. Quando s n’è andata per andare a Roma, ho trovato nell’armadio due lettere e un regalo. Probabilmente ci teneva, ma di fronte alla dichiarazione d’amore di Totti non c’è stato nulla da fare“.

Infine, ha dichiarato che secondo lui, lei avrebbe sposato il campione di calcio solo per interesse e preservare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, che altrimenti si sarebbe conclusa dopo la fine dello storico programma di Gerry Scotti. L’uomo ha raccontato tutto all’imprenditore Fabrizio Corona che, come è risaputo, ha un pessimo rapporto con la showgirl bionda. Per il momento lei non ha ancora replicato e non sappiamo se lo farà in futuro. Voi che cosa ne pensate?