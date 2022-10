È stato ‘amante’ di Sabrina Ferilli per molti anni: personaggio importante che conoscete tutti

La bella Sabrina Ferilli non ha bisogno di presentazioni, l’abbiamo seguita nel corso degli anni e abbiamo sia riso sia pianto insieme a lei e ai suoi personaggi. Quello che non tutti sanno è il nome di quello che è stato definito come suo amante per diversi anni. È un personaggio molto importante che conoscete tutti.

Sabrina Ferilli abbiamo imparato ad amarla durante tutta la sua carriera cinematografica. Ha fatto film o fiction divertenti e altri molto commoventi, tanto da farla diventare una delle attrici preferite dagli italiani. Oggi vogliamo svelarvi il nome di quello che è stato definito suo “amante di vita”.

Il nome di questo personaggio vi farà letteralmente cadere dalla sedia, essendo anche lui un uomo e attore molto amato dai suoi fan.

Il grande talento di Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli è nata a Roma nel 1964 ed è considerata un’attrice molto versatile, visto che riesce a immedesimarsi in tutti i ruoli che le sono stati assegnati. Spazia dai film, al teatro, alla conduttrice di programmi televisivi, alla fiction e addirittura come doppiatrice per film d’animazione. Ha partecipato a molti film considerati cinepanettoni e ha fatto ridere un sacco di persone grazie al suo accento romano che la contraddistingue. Proprio grazie alla sua bravura che ha “portato a casa” sei Nastri d’argento, un Globo d’oro, sei Ciak d’oro e quattro candidature al David di Donatello. Niente male per l’attrice che è stata esclusa dal red carpet durante la celebrazione nella Notte degli Oscar. Ma veniamo al nocciolo della questione, chi è il suo amante misterioso?

È proprio lui farete fatica a crederci…

Ebbene sì il suo “amante preferito” altri non è che il bravissimo attore Christian De Sica. Con lui negli anni ha recitato in diversi cinepanettoni e quasi sempre ha interpretato o la moglie o l’amante del figlio del grande Vittorio De Sica. Il feeling che li ha sempre accomunati li ha resi una delle coppie più amate di sempre.

Ovviamente il loro rapporto è solo professionale, una grossa amicizia li accomuna da tanti anni. Di tenero non c’è mai stato niente, anche perché la bella Sabrina Ferilli è felicemente sposata con il manager Flavio Cattaneo dal 2011, dopo il burrascoso divorzio con Andrea Perone. Mentre Christian De Sica ha amato e continua ad amare la stessa donna da ben 42 anni, stiamo parlando di Silvia Verdone, sorella del famoso attore Carlo Verdone.