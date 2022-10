Hai capito! Spunta la foto in costume striminzito di Rita: impossibile da riconoscere

Una tra le ballerine più promettenti di questa stagione di Amici di Maria De Filippi, è stata pizzicata in una foto che lei stessa ha pubblicato. Viene ritratta in costume, nessuno pensava fosse così. Uno scatto sexy che vi lascerà senza fiato.

I partecipanti di Amici di Maria De Filippi, siamo abituati a vederli sempre vestiti con gli abiti di scena durante le sfide o in maniera molto casual durante le dirette pomeridiane. Sicuramente in questo modo non siamo abituati a vederli. Diciamo al naturale, come mamma li ha fatti. La protagonista di questo scatto ha lasciato veramente tutti senza parole.

Una ballerina del programma, Rita Danza, ha pubblicato una foto di lei in costume. Nessuno pensava che sotto quei vestiti ci potesse essere una donna così bella e in forma. Chi se l’aspettava così fotogenica?

Chi è Rita Danza?

Rita Danza o meglio Rita Pompili è una giovane ballerina di 21 anni che ha fatto della danza classica il suo mantra. Ha studiato a Padova presso l’Accademia di danza Step raggiungendo sempre ottimi risultati grazie alla passione che ci mette nel ballo fin da bambina. È fidanzata con il ballerino Niko, anche lui originario di Padova. Ha avuto parecchie difficoltà a causa della sua dislessia, ma fortunatamente Alessandra Celentano e company sono andati oltre questo suo aspetto, valutandola solo per le sue qualità di ballerina. Proprio a tal proposito indossa un braccialetto che l’aiuta a distinguere la destra dalla sinistra. Fortunatamente questo problema non le causa nessun impedimento nella danza, la quale ha dichiarato che è proprio questo sport che l’ha salvata.

Uno strano modo di abbronzarsi

Rita Danza ha uno strano modo di prendere il sole, molto originale. Sicuramente la posa che ha deciso di assumere durante il suo scatto social non dà spazio alla fantasia, è veramente una brava ballerina. Oltre a questo aspetto, nessuno si aspettava che Rita in costume fosse così bella, ha veramente un corpo tonico e allenato.

Possiamo vederla posare con un micro bikini arancione accompagnata da una simpatica cavigliera. Quello che possiamo dire è che i fan sono andati totalmente in delirio per lei e per il suo scatto. Speriamo che anche all’interno dell’accademia di Amici possa ottenere lo stesso risultato. Per il momento risulta essere la nuova pupilla di Alessandra Celentano la quale lo sappiamo tutti quanto sia severa con i suoi allievi. Chissà cosa succederà nelle prossime puntate?