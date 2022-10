“Tormentata”: Noemi Bocchi disperata | La situazione è drammatica

Noemi Bocchi, la nuova compagna del calciatore Francesco Totti ha subito davvero una brutta esperienza. Ecco che cosa le è successo.

Negli ultimi mesi il nome di Noemi Bocchi è diventato popolarissimo su tutti i giornali di cronaca rosa. La donna, infatti, è salita alla ribalta quando si è scoperto che era diventata la nuova compagna di Francesco Totti. Quest’anno, infatti, gli italiani hanno assistito alla fine di una delle coppie più longeve e note del mondo dello spettacolo: il noto campione di calcio e Ilary Blasi.

I due stavano insieme da circa vent’anni e si erano sposati nel 2005. Come entrambi hanno raccontato, la crisi è cominciata diverso tempo fa: lui sostiene che tutto è cambiato quando ha smesso di giocare a calcio. Lei, infatti, non avrebbe compreso fino in fondo il dolore che lui provava per questo allontanamento forzato e da lì le cose avrebbero iniziato a prendere la piega sbagliata. Il tutto, poi, sarebbe degenerato durante la pandemia, quando lui ha perso il padre a causa del covid e lei non gli sarebbe stata abbastanza vicino.

Lo storico capitano della Roma, durante questo brutto periodo, ha conosciuto Noemi Bocchi giocando a padel. Lei non fa parte del mondo della televisione, ma era sposata con un dirigente calcistico. I rapporti con l’ex marito non sarebbero, però, dei migliori.

Noemi Bocchi, la lite con l’ex marito Mario Caucci

Ormai sono separati da tempo, ma quattro anni fa Noemi Bocchi e l’ex compagno Mario Caucci hanno avuto una lite furibonda, scoppiata alle quattro del mattino e continuata per diverse ore con lui attaccato al citofono di lei. Lei lo ha denunciato e così solo pochi giorni fa l’ex coppia si è recata in tribunale per questo motivo. I giudici hanno ascoltato cinque amici di lei, chiamati a testimoniare.

L’udienza si è svolta a porti chiuse e nemmeno i giornalisti hanno potuto partecipare. Tuttavia, come riporta ilmessaggero.it, una volta fuori dal tribunale la nuova fidanzata del calciatore non ha resistito e ha sbottato rivolta alla stampa: “Mi state tormentando, sono offesa, non vogliamo dichiarare niente“. Anche l’ex marito ha mantenuto il silenzio.

Per il momento non si sa come andrà a finire il processo. Si sa, tuttavia, che si tratta di una questione molto delicata dal momento che sono coinvolti anche i figli minorenni dell’ex coppia. Per la donna non deve essere assolutamente un periodo facile, tra queste udienze e il gossip sulla sua nuova relazione.