GF Vip, Wilma disintegrata dal web per questa frase: “Che volgare detto da una donna”

Grande Fratello Vip 7, Wilma Goich si è resa nuovamente nota per una sua frase che non è potuta passare inosservata. Molto colorita ma anche assai forte… Di che cosa si tratta stavolta?

Che avrà detto di nuovo ora Wilma Goich per aver attirato l’attenzione per qualche altra sua uscita? Sarà ripresa dagli autori o da Alfonso Signorini? Sta di fatto che il vasto popolo del Web che- si sa- non perdona, l’ha letteralmente disintegrata!

Non si sta affatto smentendo sul fatto di poter essere etichettata come l’edizione più forte e trash la settima del GF Vip ancora in corso che con molta probabilità verrà ricordata nella storia di questo Reality, dal momento che letteralmente ogni giorno se ne sente una nuova. Inoltre dopo l’uscita, per alcuni per altro anche anticipata, dalla Casa più spiata d’Italia, sembra che a detenere la palma sia Wilma Goich , che si sta contendendo con Cristina Quaranta che invece sembra rivestire il ruolo della mina vagante all’interno del reality. Ma che cosa sta accadendo di nuovo?

Si litiga dalla mattina alla sera

Quest’anno i concorrenti, pur essendo ben consci di essere ripresi 24 ore su 24 dalle telecamere, sono davvero tremendi e si lasciano andare a parolacce a gogo e a frasi poco carine. Dopo aver massacrato e bullizzato Marco Bellavia che, profondamente stanco di essere ferito, ha deciso di uscire dal gioco, di sua spontanea volontà, le liti all’interno della Casa non sono- di certo- cessate. Anzi! Si litiga per tutto, persino per un accendino. E non mancano le battutine, alcune fin troppo spinte e salaci, decisamente fuori luogo, soprattutto se pronunciate da una donna non più giovanissima che è anche una grande artista. E stiamo parlando- ovviamente- di Wilma Goich.

La battuta spinta della Goich

In una clip, ripresa dal canale ufficiale di Instagram che si occupa di rendere note tutte le chicche più pepate della nuova edizione del GF Vip, Wilma si lascia scappare una frase -a dir poco- spinta , come già poco fa giustamente accennato, durante una strana e bizzarra iniziativa presa all’interno della Casa, dove si vedono svariati ragazzi in abiti pittoreschi che richiamano molto alla mente i Gay Pride. Tutti si stanno divertendo come pazzi e il clima- stranamente- è disteso e giocoso.

“So boni tutti a fa è pom*e!”, è la frase pronunciata tutta di un fiato e in una maniera molto chiara da Wilma, la quale poi subito dopo scoppia a ridere in maniera alquanto fragorosa , quasi divertita dalla sua stessa esclamazione di dubbio gusto che non è passata affatto inosservata agli utenti che hanno iniziato a sommergerla di critiche per questa sua ” trovata” che era- secondo il vasto popolo del Web, assolutamente da evitare. E ora si attende la reazione di Signorini...