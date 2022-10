“Si è sentito forte e chiaro”: gli autori del Gf Vip disperati | Ennesima squalifica

Questa edizione del Grande Fratello Vip sta decimando i suoi concorrenti alla velocità della luce. Tra squalifiche ed eliminazioni i vipponi stanno uscendo a macchia d’olio. Una nuova squalifica potrebbe arrivare già lunedì. Una parola che non doveva essere detta è stata sentita forte e chiaro.

Ci sono regole ben precise su quello che si può e quello che non si può dire in televisione. Il Grande Fratello questo lo sa benissimo, in quanto in passato, per casi analoghi a quelli di venerdì 13 ottobre, i concorrenti sono stati squalificati immediatamente.

Non si sa di preciso perché il vip incriminato sia ancora nella Casa. Può essere che Signorini stia cercando di perdonare alcune irregolarità per non dover condurre un programma con una Casa completamente vuota?

La mancata squalifica…

Il caso Marco Bellavia è ancora molto doloroso nel cuore dei telespettatori. Non si capisce bene perché alcuni concorrenti nelle edizioni passate siano stati squalificati per determinati atteggiamenti, anche offensivi se vogliamo, mentre altri vengono lasciati impuniti? Il Grande Fratello dovrebbe stilare una lista ufficiale di cosa si può e cosa non si può dire in televisione. È il caso dell’edizione passata quando Katia Ricciarelli aveva commentato con una frase omofoba lo stato di un suo collega vip e non è stato fatto niente, mentre altri sono stati usati come capro espiatorio. Dipende forse da chi pronuncia l’insulto?

Un modo di parlare o un insulto?

In alcune Regioni d’Italia, la bestemmia pare sia all’ordine del giorno nel linguaggio comune. Se nel linguaggio parlato questo modo di esprimersi purtroppo è tollerato, ai microfoni della televisione, non è accettabile. Eppure un concorrente del Gf Vip 7 ha bestemmiato a microfoni accesi, tutti l’hanno sentito forte e chiaro e nessuno è intervenuto, nonostante le critiche del pubblico sui social.

Stiamo parlando del gieffino Amaurys Perez, il quale non è nuovo a questo genere di linguaggio. Visti i numerosi messaggi ricevuti dalla direzione, Alfonso Signorini ha risposto a questa vicenda con queste parole:

“Vi dico che ci è stata segnalata, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia, sono assolutamente dure, e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, e necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla Casa”