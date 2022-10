Harry e William hanno altri due ‘fratelli’: non si vedono spesso ma li conoscete tutti

Sono in pochi che sanno che i principi Harry e William hanno due “fratelli”, figli dell’attuale moglie di Re Carlo III, Camilla, avuti dal suo precedente matrimonio. Nessuno li conosce ma in realtà si vedono a tutti gli eventi più importanti della Royal Family.

Sono successi più scandali nella Famiglia Reale che in quella di Ridge e Brooke di Beautiful, ecco perché molte emittenti private hanno creato intere serie televisive su di loro. Stiamo parlando della numerosa famiglia della ormai compianta Regina Elisabetta.

Camilla Parker Bowles di scandalo su di se ne ha attirato molto, fin da quando è stata marchiata come colei che ha distrutto il matrimonio tra Carlo e l’amata Lady Diana. La sua reputazione non è mai stata idilliaca. In pochi sanno che Camilla ha due figli avuti dal suo ex marito. Stanno fuori dalle scene ma li conoscono tutti.

Prima di essere Regina, chi era Camilla Parker Bowles?

Camilla Parker Bowles è stata sposata con l’ufficiale Andrew Parker Bowles, da cui ha avuto due figli. La famiglia di Carlo e di Camilla sono sempre state molto unite, fin troppo forse, visto gli avvenimenti che li hanno portati ad annullare i rispettivi matrimoni, per vivere quello che all’ora è stato definito un rapporto scandaloso. Carlo è stato per molto tempo amico di Andrew, in passato lo stesso ufficiale è stato il fidanzato della sorella di Carlo, Anna.

Gli invisibili a palazzo

Anche se al centro della scena ovviamente ci saranno sempre Harry e William, ci sono anche i loro due fratellastri, figli della loro matrigna. I due ragazzi non vogliono assolutamente far parte della vita mondana che c’è a corte ecco perché sono molto gelosi della loro privacy. Non appaiono mai a nessun evento, se non a quelli più importanti, come per esempio il matrimonio William, dove la figlia della sorellastra dello sposo, Liza, è stata una tra le baby damigelle di Kate.

I fratelli di Harry e William di cui nessuno parla mai, ma che li si può trovare in tutte le foto e le cerimonie più importanti sono, Tom Parker Bowles nato nel 1974, scrittore e critico gastronomico e Laura Parker Bowles, nata nel 1978. Oltre ad essere mamma è anche laureata in Storia dell’Arte e Marketing alla Oxford Brookes University ed è felicemente sposata con il commercialista Harry Lopes. I fratelli Parker Bowles vengono spesso fotografati ai grandi eventi ma vengono spesso dimenticati o messi comunque in secondo piano.