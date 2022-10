Il tragico dramma di Costanza Caraccio e Bobo Vieri: “Dolore immenso”

Sono- indubbiamente- in assoluto, dunque senza se e senza ma, una delle coppie più belle e innamorate del vasto mondo dello Spettacolo nostrano. Oggi sono genitori felici di due meravigliose creature ma nel loro passato c’è stato un dramma che ha spaccato loro il cuore mille pezzi. Un dolore immenso che lei, la bellissima Costanza Caracciolo, ha vissuto in prima persona accanto al marito Bobo Vieri. Il suo racconto che è una fitta allo stomaco per i fan, compresi – chiaramente- quelli della prima ora.

Tutti si congratulavano sia di persona che tramite messaggi o post sui Social per la sua gravidanza e per l’arrivo del bimbo ma quando qualcosa è andato storto e il loro sogno si è distrutto in men che non si dica , lei e suo marito si sono sentiti mancare il terreno sotto i piedi…

Oggi hanno una bella famiglia e sono il ritratto della felicità ma se ripensano, anche per un solo piccolo istante, a quello che è successo loro qualche anno fa, i sorrisi scompaiono immediatamente dai loro visi. Ma andiamo con ordine con il racconto dei fatti: l’ex velina, ancora oggi amatissima, era in attesa dal suo amato Bobo del loro bambino. La gioia era davvero tanta e loro avevano poi deciso di condividerla con i fan sui Social, dove sono piuttosto attivi, soprattutto lei. Immediatamente sono arrivati tanti dolci messaggi ma poi qualcosa non è andato come doveva andare e quella creatura non è mai venuta al mondo. Un aborto spontaneo non glielo ha permesso. Il gelo nel cuore per la donna e anche per il padre del nascituro.

E’ stato un trauma, un dolore immenso

“Mi sono arrivati messaggi doppi, auguri e mi dispiaceva. È stato un trauma, un dolore immenso. Se ci penso mi vengono ancora i brividi”, ha raccontato con sguardo triste Costanza durante la sua ospitata a Ogni Mattina innanzi a una meravigliosa Adriana Volpe, fortemente scossa e provata dal racconto. Per entrambi – ovviamente- è stata davvero dura guardare avanti e c’è voluto tanto coraggio e tanto amore per riprovare in seguito a diventare genitori. Oggi la loro vita sono Stella e Isabel che sono la luce dei loro occhi.

Si sono fermati a due figli

Ma la coppia ha- forse- ora intenzione di allargare la famiglia? “Non abbiamo intenzione di farne un altro, due figli volevamo. Io e Bobo ci siamo completati, avevo bisogno di uno come lui e lui di una come me”, ha raccontato sempre alla Volpe Costanza che si fa sempre più bella e in forma che mai per l’immensa gioia- ovviamente- del suo consorte e dei suoi sostenitori che sono sempre più affezionati e numerosi e che non smettono mai e poi mai di far sentire il loro ingente affetto sia a lei che al suo Bobo.

Non per nulla nel corso dell’estate 2022 che è finita da pochissimo, la donna ha estasiato i follower con scatti dove, perlopiù, in bikini mostrava un fisico decisamente mozzafiato che nulla ha da invidiare a una ventenne. Una novella sirena che sa ammaliare ma che mette sempre e comunque al primo posto del suo cuore e della sua esistenza le figlie , che crescono sempre più serene e belle, e il marito. Quel marito che ha sposato in gran segreto nel 2019 con una cerimonia molto ma molto intima, dove erano presenti solo quattro persone. Del resto è sempre stato forte per loro il desiderio di evitare qualcosa di eclatante per la loro unione che è stata resa più forte già con le arrivo delle loro creature delle quali vanno- giustamente- tanto fieri.