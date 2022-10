Imma Tataranni 2, protagonista senza filtri sulla serie: “Accadeva fuori dal set”

L’ultima puntata di stagione, andata in onda ieri sera su Rai 1, ha registrato ascolti record e un finale da far perdere la testa. I fan sono sempre più legati ai personaggi della serie tv e sicuramente ameranno ciò che è emerso proprio da Barbara Ronchi…

Da poche ore si è conclusa la seconda stagione della fiction firmata Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore registrando numeri record: 4,3 milioni di spettatori hanno seguito, appassionati, il finale di stagione, contro i 2,5 milioni del reality di Canale 5 Grande Fratello Vip. Vanessa Scalera, protagonista della fiction saga, ha conquistato, attraverso il personaggio di Imma, l’amore del pubblico, per la seconda volta, grazie al suo carattere deciso e formidabile, all’abbigliamento di certo bizzarro e la sua caparbietà nel risolvere i casi, prima dei suoi colleghi.

Vanessa Scalera, 45enne, è nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, e interpreta Imma Tataranni, personaggio tratto dai romanzi di Mariolina Venezia. Imma è un sostituto procuratore di Matera che risolve casi complessi in Basilicata con la sua arguzia e spiccata intelligenza. La seconda stagione è ricca di colpi di scena. Imma è mamma di Valentina, alle prese con l’adolescenza, è amica di Diana, interpretata da Barbara Ronchi, è una donna contesa tra suo marito Pietro, suo opposto, e l’appuntato Ippazio Calogiuri. E, ancora, Imma è una professionista affermata e seria nel suo lavoro, alle prese con casi macabri e a volte molto crudi.

Fuori dal set

Non è dato per scontato che gli attori abbiano un’intesa e un’amicizia al di fuori del set. Proprio Barbara Ronchi, che interpreta il personaggio di Diana, in un’intervista al Radiocorriere Tv ha rivelato cosa realmente accadeva fuori dal set, quando le riprese finivano: “Giravamo dal lunedì al sabato e la domenica si andava alla scoperta di Matera e dei suoi dintorni, a partire dalle chiese rupestri, del Sasso Barisano, del Sasso Caveoso. Gite storico archeologiche ma anche enogastronomiche.” L’attrice, romana, 40enne, è laureata in Archeologia e ha dimostrato una passione senza fine per la Basilicata in generale e per Matera in particolare.

L’amicizia tra Imma e Diana

Barbara Ronchi ha interpretato magistralmente il personaggio di Diana, con un impeccabile accento lucano. Ha svelato, inoltre, che gli attori si siano allenati molto, lavorando sulla dizione lucana, con una coach, Lia Trevisani. Per Barbara Ronchi e Vanessa Scalera è stato un ritrovarsi sul set: le due attrici erano già amiche prima di girare Imma Tataranni. Nella fiction interpretano due amiche storiche dai tempi del liceo. I personaggi sono legati, secondo Barbara dall’ amicizia, bene unico che nutrono l’uno per l’altra: “Diana è una di quelle persone che Imma si porta dietro da tutta la vita. Il fatto divertente è che l’unica cosa che Diana non capisce è ciò che è sotto gli occhi di tutti: la storia tra Imma e Calogiuri”.

Tutta la stagione di Imma Tataranni 2 – Sostituto procuratore è disponibile sulla piattaforma RaiPlay della Rai.