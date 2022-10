“L’ha mollata così”: la decisione di William che ha distrutto Kate

“Educata e scherzosa”, così era Kate Middleton quando iniziò a frequentare William quando erano poco più che due ragazzini. Inizialmente erano solo cari amici ma poi l’amicizia si è trasformata in vero amore.

Lo ha raccontato alla stampa britannica l’ex maggiordomo reale Grant Harrold, rivelando anche altri accattivanti dettagli sugli inizi della relazione tra gli ormai principi di Galles, sposati da undici anni e genitori di tre splendidi bambini che sono la luce dei loro occhi.

I neo principi di Galles William e Kate, sposati dalla bellezza di undici anni e genitori di tre figli, sebbene secondo i ben informati potrebbe arrivare anche il quarto, oggi come oggi sono considerati tra le coppie reali più belle e affiatate di sempre e non solo della Royal Family. Ma come erano agli inizi del loro amore, sbocciato ai tempi in cui frequentavano entrambi la St. Andrews University? Erano come una qualsiasi coppia di comuni mortali. Due ragazzi cotti a puntino e desiderosi di trascorrere tanto tempo insieme e di conoscersi sempre più.

E’ questo che è scaturito dal racconto dell’ex maggiordomo reale Grant Harrold. Queste le sue parole a riguardo: “Erano come due fidanzati qualsiasi. Sembra pazzesco dirlo, considerando di chi stiamo parlando, però è proprio così”.

L’ex maggiordomo, che ha lavorato per l’allora principe Carlo dal 2005 al 2011, incontrava spesso William e Kate a Highgrove House. Ma con quali parole descriverebbe oggi la Middleton? Come ” Una ragazza particolarmente con i piedi per terra, molto educata, ma anche «amichevole, divertente e scherzosa“.

Si comportavano come due qualsiasi fidanzatini

Harrold ha raccontato che anche il suo rapporto con William era ottimo: “Quando il mio telefono squillava ed era il principe, tutti i miei amici dicevano: “È fantastico”. Ma per me era normale. Andavo così d’accordo con William e Kate che spesso mi chiedevano di viaggiare con loro. È stato bello e divertente”, ha raccontato l’uomo che poi ha tosto aggiunto: ” Non mi trattavano come un dipendente, tra noi si era creato un legame”.

Ma che cos’altro ha raccontato di interessante ai media britannici? Per ora lui basta ma anni fa Robert Lacey in Battle of Brothers aveva raccontato che la coppia si era scambiata il primo bacio nel 2002. Affrontarono poi delle piccole crisi prima del matrimonio ma oggi sono più innamorati che mai!

Lui la lasciò a un certo punto Ma dal passato emerge anche un altro aneddoto: a quanto pare William- rimasto fortemente scioccato dal disastroso matrimonio dei genitori Carlo e Diana– non aveva nessuna fretta di correre all’altare. Preferiva – dunque- di gran lunga divertirsi nei locali notturni con i commilitoni dell’accademia militare di Sandhurst. E così nel 2007 lascio Katè con una telefonata, dicendole:” Non possiamo andare avanti, non funzionerà e questa relazione non ti fa bene“.

E lei a quel punto che fece? Non se ne stette con le mani in mano e iniziò a viaggiare. Prima trascorse del tempo in Irlanda con la madre, poi raggiunse suo fratello minore, James, a Ibiza. Al ritorno a Londra, si buttò nella mischia delle notti londinesi armata di abiti sempre più corti, al fianco della sorella Pippa, alla quale è sempre stata molto legata. Ma ecco che William ha iniziato a sentire la sua mancanza, ergo, soltanto dopo dieci settimane dopo quella famosa telefonata, tornò da lei in ginocchio!