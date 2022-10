Serena Rossi, il calvario che l’ha ‘sfigurata’: tutta colpa di un film | Il racconto orribile

Serena Rossi è- indubbiamente- una delle attrici napoletane ancora in attività più famose in Italia. Gran parte del suo successo lo si deve – ed è bene dirlo subito- al ruolo che ha avuto di Carmen Catalano nella popolare soap opera di Rai 3 Un posto al sole che lei porta ancora oggi nel cuore.

Da quel momento in poi il suo percorso è andato in discesa. Dopo aver recitato in due film, quali La stagione dell’amore e Ti amo ma non troppo, l’attrice ha anche intrapreso un ruolo estraneo a fiction e tv. Ricordiamo- infatti- che 2014 è stata una delle concorrenti di Tale e quale show su Rai Uno, edizione che poi ha anche stravinto. Ma nel suo passato, oltre al successo, c’è stato anche un dramma… Tutta colpa di una pellicola cinematografica!

Di recente si è tornato a parlare di lei sulle riviste di Gossip. Davide Devenuto, il suo compagno da diversi anni, ha annunciato che il matrimonio tra loro due non si sarebbe celebrato. Il motivo? Che cosa è accaduto di tanto grave all’interno della coppia da far cambiare loro idea? A quanto pare la mancanza di tempo per organizzarlo e il fatto che lui si senta un po’ troppo grandicello, con i suoi 50 anni per convolare a giuste nozze.

Nonostante una vita assolutamente ricca di soddisfazioni, la bella attrice napoletana ha vissuto un brutto trauma circa 20 anni fa, quando era da poco maggiorenne. Oggi appare come una donna realizzata e felice, ma in passato ha dovuto affrontare una delle malattie più subdole. Di quale stiamo parlando? Dell’ anoressia. In una vecchia intervista, l’artista, davvero amatissima dagli italiani, ha raccontato la sua esperienza con la malattia– perché di malattia assolutamente si tratta e come tale deve essere considerata- che colpisce ancora tantissime giovani ragazze italiane e non. Ma anche- a onor del vero- molti maschi. Ne ha parlato durante lei durante una sua recente intervista a cuore aperto…

Era una ragazzina “tondetta”, a sua detta

Aveva soli 18 anni e la sua vita è peggiorata dopo un episodio in particolare che lei non dimenticherà mai. Si era trattato- più precisamente – di un provino, dove una ragazza appena maggiorenne si è sentita dire alcune frasi che l’hanno colpita nel profondo. Ecco cosa ha detto a riguardo di quel periodo difficile: “Non nascondiamoci dietro un dito, l’aspetto fisico conta. Soprattutto in una professione come la mia. Ho sempre saputo che volevo fare l’attrice. All’età di 16 anni ho iniziato con le mie prime audizioni ed ero determinatissima: volevo raggiungere i miei obiettivi…” ha così iniziato il suo racconto Serena, che poi la tosto continuato dicendo: “Ero una ragazza normale e lo voglio sottolineare, tondetta, decisamente diversa dalle mie amiche, molto più magre e slanciate di me. In più sono predisposta ad aumentare rapidamente di peso e sono sempre stato pigra: a quell’età non mi piaceva l’idea di dover fare attività fisica”.

Si sentiva in colpa anche se mangiava solo una mela

“Ad alcuni registi non andavo bene. A 18 anni feci un provino per un film e mi dissero che per ottenere la parte, avrei dovuto dimagrire. Determinata a ricoprirla, ho intrapreso una cura dimagrante che, nel tempo, si è rivelata dannosa per la mia salute psicofisica“, ha poi svelato la Rossi che poco dopo è voluta andare maggiormente nei dettagli dicendo: “Potevo mangiare solo cibi ricchi di proteine ​​e leggermente speziati, come petto di pollo alla griglia o pesce magro al vapore. Ho perso dieci chili, ma ho pagato un prezzo salato: mi sentivo sempre stanca e debole. Per non parlare degli squilibri del sistema endocrino, come il cambiamento del ciclo mestruale, gli sbalzi d’umore. Non riuscivo a più fare niente, né lavorare né studiare…”.

Un racconto decisamente forte che poco dopo ha avuto il suo culmine con la seguente dichiarazione: “Il rapporto con il cibo era frustrante perché mi sentivo in colpa anche mangiando una mela. Ero indubbiamente più magra ma per niente sana.”

Ma come ne è uscita? Lo ha rivelato la stessa: ” Grazie all’aiuto dei miei genitori ho capito che non era la dieta giusta per dimagrire e che non era il modo giusto per farlo. Volevo piacermi, ma soprattutto amarmi e così non andava bene….”. E ora che ne è passato di tempo da allora e che sta bene, come si vede? ”

“Adesso sono una donna soddisfatta della mia vita e del mio lavoro, ho capito che non sarò mai uguale a un’altra donna, ma soprattutto non voglio esserlo. Il lavoro, essendo il mio motore trainante, non potrà mai più mettere in crisi la mia salute“, ha rivelato poi per l’immensa gioia dei suoi fan.