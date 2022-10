Ricordate le gemelle de Il Collegio 3? Oggi sono irriconoscibili

Ricordate le gemelle Fazzini, le 16enni protagoniste de Il Collegio 3? È passato meno di un anno da quando Cora e Marilù hanno debuttato in Tv ma il loro aspetto è radicalmente cambiato. Diciamo che oggi sono diventante- indubbiamente- molto più sofisticate e sensuali per l’immensa gioia dei loro fan…

Quanto sono cambiate nel corso del tempo le due amatissime gemelle de Il Collegio? Vediamolo insieme…

Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 dedicato a un gruppo di adolescenti che si ritrovano a vivere e a studiare in una scuola in stile dopoguerra con tanto di divisa, dormitori distinti per maschi e femmine e divieto di usare gli smartphone, piace davvero molto ai giovanissimi che non se ne perdono nemmeno una puntata.

Tutti gli appassionati del programma -di sicuro- ricorderanno i suoi più accattivanti protagonisti anche delle passate edizioni, come le gemelle Cora e Marilù Fazzini, diventate delle vere e proprie star dopo aver preso parte alla terza edizione del programma.

Due gemelle tutto pepe!

Al debutto in tv erano delle ragazzine sostanzialmente acqua e sapone che si divertivano a sfoggiare delle trecce coordinate, ma dimenticatevele così dal momento che oggi sono completamente cambiate! Sebbene non abbiano rinunciato ai look praticamente identici, sono molto più sofisticate e sensuali.

Cora e Marilù Fazzini– lo ricordiamo per dovere assoluto di cronaca- sono state tra le protagoniste più amate di sempre del Collegio, il noto reality di Rai 2 che nel 2018, quando loro hanno partecipato, ha riprodotto pressoché alla perfezione un liceo degli Anni ’60.

Le due vengono da Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, e hanno fatto molto discutere durante la loro apparizione sul Piccolo Schermo. Il motivo? Non riuscivano a rispettare le regole imposte all’interno della scuola, tanto da essere state espulse durante l’ultima puntata. Insomma, due bei peperini, non c’è che dire!

Oggi sono completamente diverse

In compenso c’è- però-da dire che le due hanno intrattenuto come si deve il pubblico con la loro innata e decisamente ragguardevole simpatia, una caratteristica che ha permesso loro di continuare a essere amatissime sui Social anche al termine del reality che tanta fama aveva donato loro.

Nonostante più volte siano state definite troppo dipendenti l’una dall’altra, nella vita reale sembrano essere davvero molto diverse. Cora frequenta è più esuberante, mentre Marilù studia danza classica ed è molto più mansueta. Dopo l’esperienza su Rai 2, hanno approfittato della notorietà per fondare un blog, aprire un canale YouTube e lanciare un marchio di capi d’abbigliamento.

A giudicare dalle foto e dai video che postano spesso sia su Instagram che su TikTok, stanno facendo di tutto per diventare delle influencer sempre più quotate. E nel frattempo hanno cambiato pure look e modo di porsi…

Quando hanno fatto il loro ingresso nella scuola de Il Collegio 3 erano delle ragazze acqua e sapone, portavano delle lunghe trecce coordinate e, un po’ per rispettare il regolamento, un po’ perché si sentivano delle “normali” teenager, ma usavano pochissimo trucco. Oggi portano i capelli sciolti che sono pure biondissimi e fanno largo uso del make up con occhi messi in primo piano e labbra contornate da matita e da rossetti vistosi. Indossano body fluo, minigonne scozzesi, pantaloni skinny e giacche di pelle, osando anche con dei tacchi altissimi.