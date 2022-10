“Ha spaccato tutta la…”: Andrea Damante spiffera la reazione di Giulia alle ‘corna’

L’influencer Andrea Damante ha raccontato tutta la verità sui tradimenti verso l’ex compagna Giulia De Lellis: ecco come ha reagito dopo averlo scoperto.

Senza dubbio, Andrea Damante negli ultimi anni è diventato molto popolare nel mondo dello spettacolo. La sua fama è nata grazie a Uomini e donne, dove aveva partecipato nel ruolo di tronista ed è aumentata grazie alla relazione con l’influencer Giulia De Lellis. I due ora si sono lasciati da tempo, ma il motivo della rottura è molto triste.

Come ha ammesso, è stata proprio lui a tradirla, più volte. Dopo la brutta notizia, tuttavia, la modella ha deciso di risollevarsi e di sfruttare la triste situazione a suo favore. Ha deciso, quindi, di scrivere un libro che presto ha venduto migliaia di copie, al punto da diventare uno dei best seller più famosi in Italia. Il titolo, ironico e divertente, è Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza.

Durante la recente puntata di Emigratis, Pio e Amedeo hanno chiesto all’ex tronista del programma di Maria De Filippi con chi ha tradito l’ex fidanzata e di come ha reagito lei quando ha scoperto tutta la verità. Lui non si è tirato indietro e ha deciso di ritirare fuori la questione, raccontando tutto quanto.

Andrea Damante e Giulia De Lellis, i tradimenti

Durante la puntata, Andrea Damante ha spiegato che Giulia De Lellis ha scoperto dei tradimenti in maniera molto semplice e classica: ha letto alcune chat su Whatsapp. Non aveva, però, preso di nascosto il cellulare dell’ex, bensì era stato lui a lasciarlo collegato al computer tramite la funzione Whatsapp web. Così ha potuto leggere e scoprire tutto.

Lui ha però aggiunto di non averla mai tradita con delle sue amiche, come invece si sospettava. Ha spiegato, però, che i tradimenti sono stati numerosi: “Se l’ho tradita solo una volta? Sì dai una volta è capitato. Ok dai no, diciamo che è capitato un paio di volte“. Infine, ha raccontato che cosa è successo dopo che lei ha scoperto tutto. Ovviamente la reazione non è stata delle più pacifiche.

“Ha spaccato tutta la casa è successo un casino, ragazzi. Sì, ha spaccato tutto ha sclerato di brutto” ha rivelato al duo comico. Infine, i due hanno preso a fargli domande sempre più intime rivolte alla sua vita sessuale, alle quali prima lui ha risposto, poi ha preferito glissare.