Noemi Bocchi, ha un titolo di studi incredibile: Ilary neanche ci si avvicina lontanamente

Noemi Bocchi, l’attuale compagna di Francesco Totti è avvolta da un alone di mistero, in quanto si sanno poche notizie sul suo conto. Si è scoperto il titolo di studi incredibile della donna, totalmente differente da quello di Ilary.

La guerra a colpi di post pungenti sui social continua tra Ilary Blasi e Francesco Totti i quali non smettono mai di punzecchiarsi. Fino a qualche anno fa era la coppia più invidiata dei loro followers e nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere.

La misteriosa Noemi Bocchi che ha fatto il suo ingresso di scena come compagna attuale “der Pupone” e pare causa del divorzio tra i coniugi Totti, non è per niente “ignorante” come è stata definita su alcuni social. Noemi ha un titolo di studio di tutto rispetto e non da poco oserei aggiungere.

Quello che sappiamo su Noemi Bocchi

Noemi Bocchi ha 34 anni, ha due figli ed è stata sposata con Mario Caucci Team Manager del Tivoli Calcio e CEO della Caucci Marble con sede sempre a Tivoli. Non si sa bene, in quanto il profilo dell’ex marito è privato se i due si siano separati a causa del flirt di Noemi con Francesco o se fossero in brutti rapporti già da prima. Di professione la bella Noemi, fotocopia in modo esagerato della Blasi, fa la floral designer, è tifosa sfegatata della Roma e ama il padel, sport che le ha fatto conoscere il suo compagno.

C’eravamo tanto amati…

In molti si sono chiesti il percorso scolastico di Noemi Bocchi, la quale ha stupito tutti quando ha dichiarato di essere laureata in Economia Aziendale e Bancaria presso l’università Lumsa di Roma. I follower si sono scatenati ipotizzando che con un titolo del genere non ci sia paragone con quello di Ilary. Ma non si può ovviamente paragonare la laurea delle due essendo in due campi diversi. L’ex signora Totti è infatti laureata in Scienze della Comunicazione.

Ovviamente entrambe i conti li sanno fare e gli servirà nella guerra che avrà inizio nei prossimi giorni. La Bocchi cercherà di non far perdere tutto il capitale del suo consorte e la Blasi cercherà di non rimetterci. Insomma un finale del genere non se lo sarebbe mai aspettato nessuno, nemmeno questi giochetti di prima elementare che i due si stanno infliggendo. Una gli ha rubato i rolex, l’altro la collezione di vestiti e accessori super costosi. Insomma lo scontro Totti-Blasi è solo all’inizio.