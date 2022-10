Bianca Berlinguer, l’avete mai vista in costume? Fisico mozzafiato

Siamo abituati a vedere la bella Bianca Berlinguer sempre in abbigliamento impeccabile durante la conduzione di Cartabianca, il fortunato programma che la vede conduttrice dal 2016. Ma nessuno si aspetterebbe mai di vederla in costume. Il risultato è straordinario.

A volte ci si dimentica che i personaggi della televisione necessitano di momenti di svago come noi, quindi anche loro si rilassano al mare con i loro cari. Bianca Berlinguer è una di quelle donne che appaiono sempre molto forti e determinate, apparentemente sempre molto serie, ma anche lei è capace di lasciare il suo ruolo da conduttrice e divertirsi.

La cosa che ha lasciato tutti a bocca aperta è che sotto al suo vestiario sempre alla moda ed elegante, nasconde un fisico mozzafiato. In costume da bagno è veramente uno spettacolo per gli occhi.

Bianca Berlinguer da direttrice a conduttrice

Bianca Berlinguer è una giornalista, ex direttrice e conduttrice molto amata e molto seguita. È nata nel 1959 e fin da subito ha esordito come imponente giornalista lavorando per diverse testate giornalistiche molto famose. Nel 2009 ha vestito i panni di direttrice della redazione del TG3 e ha coperto questo ruolo fino al 2016. In seguito ha iniziato a condurre il programma Cartabianca insieme all’alpinista Mauro Corona. Il programma è molto seguito in quanto verte tutto il mondo della politica, avendo al suo interno un faccia a faccia, un duello e una parte finale dove vengono intervistati i personaggi dello spettacolo, dell’intrattenimento e di cultura in generale. La Berlinguer è stata sposata con il suo collega Stefano Marroni. Attualmente è legata sentimentalmente al suo compagno Luigi Manconi con cui ha avuto una figlia, Giulia Manconi, nata nel 1998.

Così non l’avevate mai vista

Bianca Berlinguer ha sempre svolto il suo ruolo da conduttrice in maniera impeccabile, concedendosi pochi attimi di spensieratezza. Ecco perché da una donna così ligia al dovere ci si dimentica che sotto la veste di conduttrice, si nasconde una bellissima signora con un fisico mozzafiato. Prima di essere compagna e madre è anche una bellissima donna.

In questo scatto che la stessa Bianca ha postato, la si vede posare in costume da bagno insieme al suo fidato amico a 4 zampe. La Berlinguer indossa un bikini con fiocchetti e nonostante la posa sbarazzina, mantiene sempre il suo atteggiamento serio e professionale. Sotto quegli occhiali da sole spessi si nasconde una donna con un fisico mozzafiato pronta a tirare la pallina rossa al suo cane.