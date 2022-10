Giulia Salemi, grossa cicatrice sul petto: la verità sul brutto male

La showgirl Giulia Salemi ha una grossa cicatrice sul petto a seguito di una brutta malattia: ecco come sta oggi e di cosa si tratta.

Oggi Giulia Salemi è una delle donne più famose del mondo dello spettacolo italiano. Giovanissima, in breve tempo è riuscita a costruirsi una carriera di successo e a collaborare a numerosi progetti. La sua vita, quindi, sembrerebbe perfetta, ma purtroppo non è sempre stata così. Tempo fa, infatti, una brutta malattia l’ha colpita e oggi ne porta ancora, letteralmente, i segni.

La conduttrice ha iniziato a farsi notare soprattutto partecipando ai reality. Il primo è stato Pechino Express nel 2015, dove ha fatto coppia con la mamma, Fariba Tehrani. Da allora ha iniziato a comparire in televisione sempre più spesso, tanto che poco dopo è approdata anche al Grande Fratello Vip, dove è stata una concorrente della quinta edizione, due anni fa.

Il programma di Alfonso Signorini non solo le ha portato una grande popolarità, ma anche l’amore. Proprio nella casa più spiata d’Italia ha trovato l’amore in Pierpaolo Pretelli, noto per essere stato il primo “velino” di Striscia la notizia. Da allora ha continuato a collaborare con il reality, tanto che l’anno successivo è diventata la presentatrice del Grande Fratello Vip Party insieme a Gaia Zorzi, sorella del più noto Tommaso.

Ma sapevate che la showgirl nasconde anche un passato tragico?

Giulia Salemi, la lotta contro il cancro

Durante la sua permanenza nella casa, Giulia Salemi ha raccontato a Tommaso Zorzi (che poi ha vinto quell’edizione) che da piccola ha dovuto combattere contro un tumore. Da allora sono passati tanti anni e oggi è completamente guarita, ma custodisce ancora un brutto ricordo di quel periodo.

Inoltre, a ricordarle della sua triste infanzia è anche un segno visibile, una cicatrice sul petto che è rimasta in seguito all’operazione chirurgica che le ha salvato la vita. Crescendo, come ha raccontato proprio lei, questa cicatrice si è ingrandita, seguendo i cambiamenti del suo corpo.

Ha rivelato, inoltre, che questo difetto le causa ancora del profondo disagio. “Ho avuto un tumore da bambina e mi è rimasta questa cicatrice che, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po’ a croce. È un po’ il mio complesso perché d’estate si vede e perché ho un seno più piccolo dell’altro“. Per fortuna adesso sta bene, ma avreste mai detto che una ragazza sempre così sorridente nascondesse un segreto del genere?