Marco Liorni, la notizia che nessuno voleva sentire: purtroppo ora è finita

Quando ci si affeziona ad un conduttore, ad una routine serale, non è facile per il pubblico dover dire addio ad uno dei suoi beniamini. Purtroppo però anche l’avventura di Marco Liorni sta quasi per giungere al termine. Vediamo quando dovremo tirare fuori i fazzoletti e dirgli arrivederci.

Casa Rai cerca di organizzare il proprio palinsesto sempre alla perfezione in modo da non avere mai buchi di audience tra una pausa e l’altra. È proprio grazie a questa sua pianificazione quasi maniacale che la Rai vanta un discreto pubblico di affezionati.

Ci sono programmi trasmessi a cadenza annuale ormai da tempo, così come i “tappabuchi” trasmessi tra una pausa e l’altra. È il caso di Marco Liorni che viene chiamato sovente durante la pausa estiva per far divertire i telespettatori anche quando sono tutti al mare. Purtroppo però anche il suo ruolo è giunto al termine, nessuno voleva sentire questa brutta notizia.

La tecnica di Mamma Rai

Generalmente la Rai, così come anche le altre emittenti rivali, cerca di pianificare sempre nel palinsesto programmi che garantiscono sempre dati auditel molto alti. Ci sono quei programmi che tutti si aspettano di vedere regolarmente, come per esempio L’Eredità con Flavio Insinna che accompagna i telespettatori per tutto l’inverno. Così come telefilm famosi come Don Matteo e così via. Ogni tanto però capitano degli imprevisti e questa programmazione regolare, cambia un po’ le carte in tavola.

La novità di quest’anno

Come ogni pausa estiva, un programma molto amato dai fan è Reazione a Catena condotto da Marco Liorni. Il gioco prevede la formazione di squadre le quali per ottenere la vittoria dovranno collaborare affinché le soluzioni alle domande stile enigmistica vengano indovinate. Insomma, un programma che appassiona i telespettatori tutte le sere con l’inizio dell’estate. Infatti, questo programma generalmente inizia a giugno e termina a metà settembre, quando la programmazione regolare inizia di nuovo. Quest’anno però qualcosa è cambiato.

L’interruzione del programma insieme alla fine dell’estate non è avvenuto e ad oggi ancora è possibile vedere Marco Liorni tutte le sere su Rai Uno con il suo Reazione a Catena. In molti stanno sperando che il programma diventi una tappa fissa, purtroppo però Reazione a Catena sta per giungere al termine. Liorni saluterà tutti il 30 ottobre, con l’ultima puntata del game show. Quest’anno la Rai ha voluto regalare qualche settimana in più ai telespettatori visto l’ottimo riscontro ricevuto grazie anche alla bravura del conduttore. Che sia una trovata per ritardare la messa in onda dell’Eredità, visto l’avvicinarsi dei Mondiali di calcio 2022?