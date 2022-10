Aurora Ramazzotti, il momento esatto in cui ha scoperto di essere incinta: la rara foto

Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle e il suo compagno Goffredo si sono raccontati in un’intervista, parlando della loro prima grande attesa. Quando Aurora ha scoperto la gravidanza c’era proprio lei…

Aurora Ramazzotti, 26 anni il prossimo 5 dicembre, sta vivendo il periodo più dolce della sua vita. Durante tutti questi anni il gossip non ha mai risparmiato la giovane ragazza. Una adolescenza complicata, i paragoni con sua mamma Michelle sul fisico e sulle bellezze, crisi d’amore, gelosie (fittizie) con i suoi fratellastri e sorellastre.

Sulla sua gravidanza, in particolare, se ne è parlato davvero tanto e, ora che è vero, tutti vogliono approfondire la tematica.

Smentita prima e ufficializzata dopo i critici primi 3 mesi, la gravidanza è stata confermata sui canali social di Instagram. Una condivisione di amore incondizionato nei confronti del nascituro e ovviamente nei confronti del suo compagno, Goffredo Cerza, 26enne, di origini romane. Nonostante la loro giovane età, Aurora e Goffredo sanno bene cosa vogliono per il loro piccolo. Aurora ha sempre provato a far cambiare le cose, in merito a temi sociali e di attualità. Goffredo ha dichiarato che: “Vogliamo essere dei buoni genitori per la next generation. Del resto, il futuro sono proprio loro: coloro che arriveranno dopo di noi. L’ha aiutata moltissimo l’analisi sotto questo aspetto, perché l’ha spinta a diventare una persona migliore. Il percorso interiore è stato fondamentale per trovare se stessa, e anche per contrastare gli insulti che ha ricevuto spesso sui social: Aurora si è costruita una “splendida corazza”.

Fiocco blu per la coppia

Un’emozione incredibile, vissuta durante una domenica, calda e soleggiata, d’Autunno. Aurora e il suo fidanzato Goffredo hanno fatto la scoperta più bella durante il gender reveal party. La festa in cui si è rivelato il sesso del nascituro è stato organizzato dall’amica di sempre di entrambi Sara Daniele. Fiocco blu per la coppia. La cicogna dovrebbe arrivare a Gennaio 2023.

Michelle, una mamma per amica

Pronta, anzi prontissima, a diventare nonna per la prima volta, Michelle, ha svolto un ruolo chiave nella gravidanza. Il primo gossip, infatti, aveva coinvolto proprio la Hunziker e la Ramazzotti, sorprese ad acquistare un test di gravidanza in farmacia. “Amici, scusate se abbiamo negato la gravidanza, ma non era ancora il momento di dirlo” ha detto Aurora sui social. Quando la notizia ha fatto il giro del web, la giovane era nel pieno del primo trimestre, periodo in cui la minaccia di aborto naturale è elevata.

La felicità di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, futuri nonni, non conosce confini. Un momento incancellabile, super emozionante.