Edoardo Donnamaria, insinuazioni pesanti su Antonella: per alcuni uno “schifo”

La casa del Grande Fratello sta diventando sempre più movimentata: ecco che cosa ha detto Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi.

Questa edizione del Grande Fratello Vip si sta rivelando più scandalosa e movimentata del previsto. I primi problemi sono iniziati già dal primissimo giorno, quando Luca Salatino ha avuto la prima crisi di nostalgia. La situazione generale è poi degenerata presto con il caso di Marco Bellavia. L’attore, famosa stella degli anni ’80, ha deciso di ritirarsi dopo l’atteggiamento di bullismo provocato dai compagni della casa. Ma non è finita qua e presto i drammi sono continuati anche dopo il suo abbandono.

Dopo l’uscita dell’attore, Alfonso Signorini ha deciso di squalificare due concorrenti: Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, che sono stati coloro che avrebbero tenuto il comportamento peggiore. Anche Gegia, a seconda di molti, meritava la squalifica dopo alcune pesanti dichiarazioni ma così non è stato.

Ovviamente, nella casa stanno già nascendo i primi flirt. In particolare, ha colpito molto quello che si stava sviluppando tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tuttavia, sembra che lui voglia fare marcia indietro dopo aver sorpreso lei in un atteggiamento più o meno intimo con un altro concorrente.

Grande Fratello Vip, è finita tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi?

Tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sono iniziati le prime gelosie e i primi problemi. Sembra, infatti, che lui sia rimasto molto deluso quando lei si è offerta di massaggiare i glutei ad Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Secondo il modello, infatti, lei lo avrebbe fatto apposta per farlo ingelosire. Un comportamento incoerente, secondo lui, dato che lei sarebbe la prima a mostrare segni di gelosia di solito.

Il volto di Forum si è poi sfogato con Carolina Marconi spiegando che pensava che Antonella forse una persona diversa. Secondo lui, infatti, a lei non importerebbe troppo di loro, dal momento che non si curerebbe di certi suoi atteggiamenti che lo hanno ferito. A lui infatti non piacciono le continue intenzioni di lei di stuzzicarlo e farlo ingelosire.

Tra i due, quindi, è sceso un certo raffreddamento. Dopo questo episodio si sono allontanati, ma vedremo nella prossima puntata se si è trattato di una cosa temporanea oppure sarà definitiva. Voi cosa ne pensate? Staremo a vedere come il conduttore televisivo riuscirà a spingere i due vipponi a parlare dell’argomento e, forse, risolvere la situazione nel migliore dei modi. In fondo, formano proprio una bella coppia.