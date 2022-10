Addio all’amatissima e seguita fiction della Rai: fan distrutti

I telespettatori, decisamente sempre molto ma molto numerosi, stanno già preparando i fazzoletti: sta – infatti- per finire la loro amatissima fiction Rai che- a onor del vero- era da poco cominciata. Ma le puntate previste per questa nuova stagione erano del resto poche, ergo era pensabile che ciò accadesse ben presto. Eppure il dolore è comunque forte e i fan sono distrutti…

Il grande pubblico televisivo si deve mettere necessariamente il cuore in pace: la fiction sta per chiudere i battenti! Tuttavia si potrà consolare con qualche replica visionabile su Rai Premium, Canale 25 del Digitale Terreste, o andando su Rai Play per rivedere gli episodi preferiti o anche tutti…

Ormai ci siamo, siamo praticamente agli sgoccioli anche della nuova stagione di una seria, trasmessa, come del resto anche la prima, dall’ Azienda di Viale Mazzini, su Rai 1 in prime time, che ha messo come protagonista un’attrice, davvero bravissima, ma non ancora famosissima che in men che non si dica ha conquistato il cuore degli italiani di ogni età. Il suo ruolo? Quello di sostituto procuratore. E’ sposata e ha una figlia, oltre che un collega più giovane che le piace e pure molto. Avete capito di chi stiamo parlando?

Stop a Imma Tataranni!

L’attrice è la meravigliosa Vanessa Scalera mentre la serie in questione è Imma Tataranni- Sostituto procuratore che ha potuto contare su un successo- a dir poco clamoroso- già nel corso della messa in onda delle primissime puntate della sua prima stagione. Ma subito dopo l’artista, davvero immensa, è entrata nel cuore degli italiana ed è diventata una star. Dolcissima e riservata, non ama molto parlare di se e del suo privato che come tale per lei deve assolutamente rimanere. Ed è anche questo un aspetto che la fa benvolere ancora di più da molti suoi fan, sparsi in tutta Italia.

I fan sono a pezzi

Fan che ora non trovano pace dal momento che anche la nuova stagione è bella che è andata, ergo non potranno vedere più su Rai 1, almeno per il momento, la loro beniamina. Tra l’altro nel ruolo di Imma lei ha convinto non solo i telespettatori ma anche gli addetti ai lavori e la critica. Di lei, come della fiction, tra le più seguite di sempre, hanno scritto tutti benissimo. E ciò ha chiaramente riempito il cuore di immensa gioia dell’artista che è -tuttavia- ancora incredula innanzi a tale clamore riguardo alla sua persona.

” Il personaggio interpretato da Vanessa Scalera piace e inchioda davanti alla tv una media di quattro milioni e mezzo di telespettatori. Molto apprezzati sui social tutti gli attori”, ha scritto su Di Più Tv Giancarlo De Andreis. E chiaramente tutti gli italiani non possono che concordare pienamente con lui.