“Se non fossi sposata ci proverei con…”: Giaele De Donà è proprio senza vergogna

Giaele De Donà, si racconta senza vergogna ai microfoni del Gf Vip 7, dove risiede da diverse settimane come concorrente e ammette che se non fosse sposata non avrebbe nessun problema a provarci con un altro suo collega gieffino. Di chi starà parlando?

La bella modella e imprenditrice Giaele De Donà, apparsa anche nel docu-reality “Ti spedisco in convento” si è lasciata andare a piccanti rivelazioni con Charlie Gnocchi. Ha trovato il suo uomo ideale proprio all’interno della casa…peccato che lei sia sposata.

Prosegue la modella che proprio per il suo stato civile cerca di stargli lontano il più possibile, ma se fosse entrata da single nella Casa, ci avrebbe provato senza ritegno. È parso di capire che l’attrazione è reciproca, ce la faranno i due gieffini a non cedere alla passione?

Il decollo di Giaele De Donà nel campo della moda

Sofia Giaele De Donà nasce a Conegliano Veneto, ha 23 anni e ama il campo della moda fin da bambina. Da quando ha potuto, ha partecipato a diverse sfilate e si è creata un brand tutto suo. Insomma, per essere così giovane di carriera ne ha già fatta parecchia. È sposata con un imprenditore americano molto più grande di lei, Bradford Beck. Del coniuge si sa poco, in quanto il suo profilo social è privato e la moglie pubblica solo poche foto e video che li ritraggono insieme. Sofia ha dichiarato che con Bradford vivono una relazione libera, sono concesse scappatelle per entrambi, purché prive di sentimento. Ovviamente se le condizioni del patto vanno bene a entrambi, chi siamo noi per giudicarli?

Il colpo di fulmine all’interno della casa del Grande Fratello

Sofia Giaele De Donà ha confessato senza vergogna a Gnocchi che se non fosse sposata, ci avrebbe provato con Antonino Spinalbese. Lui è proprio il suo tipo di uomo, se fosse stata single sarebbe stata la sua prima scelta. Dalle sue parole si capisce che l’attrazione è reciproca ed entrambi cercano di darsi dei freni, soprattutto la ragazza in quanto non vuole mettere in imbarazzo la sua famiglia e suo marito.

“Io l’ho sempre detto, te l’assicuro. Se io non fossi sposata, se io fossi entrata qui da single, ci avrei provato con Antonino. A me piace come persona, per quello che cerco di non stargli troppo vicino. Tante volte sono io la prima che si allontana. So che anche per lui è uguale. Ce lo diciamo.” Pare che anche il marito stia fantasticando su un’altra donna come si è potuto vedere da diversi scatti ripresi dal settimanale Chi, sembra che l’uomo abbia mostrato un certo feeling con Rossella Di Pierro.