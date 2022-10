“Lei ha una figlia segreta”: la Famiglia Reale sotto shock | Ora scoppia la bufera

Un noto personaggio della famiglia reale inglese ha una figlia segreta? Buckingham Palace cade nel caos, nessuno se lo aspettava.

Da alcune settimane la famiglia reale inglese è sulle pagine di tutti i giornali. Dopo la morte della regina Elisabetta, tutti i riflettori sono puntati sugli altri membri dei Windsor. Il primogenito Carlo è stato incoronato con il nome di Carlo III insieme alla moglie Camilla, ma gli scandali non sono mancati neanche il giorno del funerale. L’attenzione, in particolare, era focalizzata sul principe Harry e la moglie Meghan Markle, rientrati dal Canada per l’occasione. Sono, tuttavia, ripartiti molto presto, dopo aver capito di non essere i benvenuti.

In particolare, il principe secondogenito sta facendo molto parlare di sé. I gossip lo riguardano da quando era piccolo e girava la voce – poi ovviamente smentita – che non fosse davvero figlio di Carlo, ma di un vecchio amante della madre, Lady Diana. La coppia, all’epoca, era già scoppiata da tempo e i tradimenti da entrambi i lati erano frequenti.

Dopo una giovinezza turbolenta, è tornato alla ribalta dopo l’annuncio del fidanzamento con l’ex attrice americana Meghan Markle. Nonostante tutto, i due si sono sposati e presto hanno lasciato il Regno Unito, preferendo allontanarsi dal rigido protocollo reale. Ma cos’è questa storia che lei avrebbe una figlia segreta?

Harry e Meghan Markle, lei aveva già una figlia?

Il magazine australiano New Idea tempo fa aveva diffuso la notizia che Meghan Markle avesse una figlia segreta. Lei stessa, infatti, aveva dichiarato di avere cinque figli: due sono i piccoli Archie e Lilibet, avuti da Harry, mentre due sono i suoi cani. Ma allora chi sarebbe questa quinta figlia?

L’attrice si riferiva a Ivy, con cui non è davvero imparentata, ma è la figlia della sua ex migliore amica Jessica Mulroney. La duchessa è molto legata alla bambina al punto da considerarla proprio come se fosse figlia sua. Proprio al marito questa cosa non piacerebbe: sembra infatti che Harry sia molto geloso di questo rapporto.

Come riporta dilei.it, sembra che per il principino la lealtà sia tutto e che quindi non veda di buon occhio questo attaccamento della moglie verso una persona estranea alla famiglia. Samantha Markle, sorellastra di Meghan, sostiene inoltre che la coppia sia in crisi da tempo e che starebbe per esplodere. Tuttavia, questa fonte potrebbe non essere attendibile dal momento che il rapporto tra le due sorellastre è sempre stato pessimo.