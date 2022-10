Gf Vip 7, un vippone è entrato con un copione: sgamato durante la notte

Probabilmente ormai molti daranno per scontato che quella attualmente in corso del Grande Fratello Vip sia un’edizione destinata a rimanere negli annali della memoria collettiva non solo all’interno delle future edizioni del padre di tutti reality, ma proprio della TV italiana in toto. Ora un nuovo colpo di scena…

Pare davvero che un vippone presente al momento nella Casa più spiata d’Italia si entrato non come semplice concorrente ma con un disegno ben preciso… Che sia a rischio di squalifica?

La nuova edizione del GF Vip è partita in una maniera del tutto inconsueta da come siamo stati fin adesso abituati a vederlo. Insomma, se prima tutto sommato qualche scaramuccia era di tanto in tanto possibile vederla, ora come ora, dapprima per il caso di Marco Bellavia, seguito poi da Ginevra Lamborghini e da molti altri a seguire fino a giungere a Pamela Prati, contro la quale si sta letteralmente rivoltando il mondo là dentro, pare davvero che fra quelle mura si un corso un diatriba senza fine.

Charlie nella bufera

Adesso sembra poi che il vip che ha pericolosamente “oltrepassato il limite” sia Charlie Gnocchi, che già tempo addietro si era scagliato senza esclusione di colpi nei confronti del già poco fa menzionato Marco Bellavia, il mental coach ex conduttore di Bim Bum Bam, che ha maturato non molto dopo la sua entrata di lasciare il gioco, con molta probabilità profondamente esasperato della mancata riuscita di quella che credeva la sua missione. Ma stavolta che cosa è successo e soprattutto che cosa si è messo in testa Charlie?

Lite furiosa con Antonino

Tanto per cambiare è avvenuta l’ennesima lite all’ interno della Casa più Spiata D’Italia. Stavolta gli indiscussi protagonisti sono stati in primis l’ex di Belen Rodriguez, nonché padre della piccola Luna Marì, ovvero l’affascinante Antonino Spinabese, e Charlie Gnocchi. Il primo è convintissimo che l’altro manipoli la verità a suo piacimento, essendo sotto sotto una persona molto ipocrita e per nulla sincera. Lo speaker dal canto suo ha da ridire sul fatto che- secondo lui- gli altri non stiano facendo un granché e a quel punto anche gli altri gieffini se la prendono con lui. Ed è il Caos!

Antonino – a un certo punto- poi decide di asfaltandolo dicendogli: “Ma smettila, finiscila… Non sono un idiota smettila di manipolarmi. Cosa non volevi fare niente? Ma se fino a poco fa volevi avere un confronto? Volevi che ci parlassimo, va bene? (…) Se tu ti comporti da maleducato e sei un prepotente non trovi più nessuno dietro alle tue spalle…”. Non contento, sempre più furioso e irritato, ha aggiunto al fine di rincarare la dose: “Hai 30 anni più di me? Ma dove li hai spesi per non accettar le cose che hai fatto, una cag***…”. E poi la litigata prosegue per minuti interi in maniera sempre più trash e concitata in camera da letto…

Ma ora un quesito nasce spontaneo: che Charlie, prima di entrare nel reality, avesse deciso di seguire un vero e proprio copione? I telespettatori, così come gli altri colleghi, se lo stanno chiedendo di continuo e ora c’è chi parla di possibile eliminazione…