Chanel Totti, il triste gesto dopo il divorzio dei genitori: lacrime sui social

Lacrime molto ma molto amare per la giovane Chanel Totti, che ora come ora si ritrova costretta a sopportare un duplice dolore, ovvero la separazione dei sui famosissimi e amatissimi genitori in primis e la scomparsa di una cara persona…

E’ stato -senza ombra di dubbio- un grandissimo dolore quello provato non solo dalla giovane Chanel ma anche dai suoi fratelli, la separazione dei genitori e la perdita di una persona a loro particolarmente cara, ma di chi si tratta? Chi se ne è andato da questo mondo?

Tra un Rolex e una borsa, ovviamente- a dir poco- griffatissima ormai il caso della fine del matrimonio, che per molti è stato una sorta di favola ma senza lieto fine, tra l’ex Capitano della Roma e la conduttrice de L’Isola Dei Famosi sta appassionando tutti quanti da mesi, nonché straziando il cuore dei loro fan, compresi chiaramente quelli della prima ora.

Ma il grande polverone sollevato dal triangolo della ormai ex coppia e Noemi Bocchi, la nuova fiamma del Pupone, oggi è stato messo in stand by per un ricordo speciale e decisamente doloroso, oltre che molto ma molto commovente.

Dopo la story su Instagram dell’ex giocatore, anche i figli maggiori Chanel e Cristian hanno pubblicato una bella Storia sui Social per ricordare il loro adorato nonno paterno, comparso da 2 anni a causa del Covid che serpeggia ancora tristemente all’interno delle nostre vite, con il caricamento di alcune foto dal sapore squisitamente e infinitamente amarcord.

Il nonno è morto due anni per Covid, il ricordo di Chanel

Enzo Totti morì nel 2020 – lo ribadiamo nuovamente- a causa del Covid e purtroppo, a causa delle norme in vigore dovute alla pandemia, che aveva preso tutti quanti di sorpresa, nessuno dei suoi familiari , dunque neanche il figlio Francesco, ha potuto stargli vicino nel momento più difficile.

La secondogenita di Ilary e del suo ormai ex marito, Chanel, dunque la sua splendida nipotina, ha pubblicato un scatto in bianco in nero in sua compagnia , quando era in tenera età. Omaggio dolcissimo anche da parte del primogenito Christian che con uno scatto ha voluto mandare un tenero pensiero al suo nonnino.

Francesco ha il cuore spezzato

Mentre Ilary Blasi, dopo l’annuncio della fine della loro storia d’amore è diventata sempre più attiva su Instagram, per l’immensa gioia dei suoi sostenitori che si sono lustrati alla vista grazie alla pubblicazione di svariati scatti in costume da bagno e con mise molto sensuali, l’ex capitano giallorosso ha scelto il silenzio, optando dunque per la massima riservatezza. Ma in un’occasione così importante ha voluto fare un’eccezione., rivolgendo un dolcissimo pensiero al suo papà.

Il Pupone ha condiviso tenerissime foto in cui è immortalato insieme al suo genitore, con una dedica assai speciale. “Già due anni senza di te”. Il fatto di non essergli potuto stare accanto per via delle norme anti- Covid gli aveva spezzato il cuore in due e ancora oggi, oltre per la dipartita del padre, soffre ancora per questo.