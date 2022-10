Albano, la confessione raggelante su Romina: “Lei è una…”

Albano Carrisi, artista amatissimo ancora oggi in tutto il mondo, ha deciso di tornare sull’argomento del rapporto con Romina Power, la sua prima e bellissima moglie, con la quale ha dato vita da un paio di anni a questa parte, per l’immensa gioia dei fan, a un nuovo sodalizio artistico. Quello che ha rivelato è veramente incredibile! I fan basiti…

Albano Carrisi torna sulla scena rivelando cosa pensa davvero di Romina Power. Lo scorso anno, numerose e assai pressanti polemiche, hanno fatto tornare l’attenzione mediatica sul cantante di Cellino San Marco, a causa della sua uscita, alquanto anticipata, da Ballando con le stelle, il programma di punta del sabato sera di Rai 1, condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci. In pratica il cantante aveva deciso di evitare di far sforzare la sua maestra di ballo che si era infortunata, decidendo di uscire di scena.

In realtà aveva più che altro preso la decisione di non continuare la sua competizione finché la maestra non fosse tornata di nuovo in forma. Questo- lo ribadiamo nuovamente- in quanto il cantante pugliese non voleva assolutamente che Oxana rovinasse la sua carriera a causa di quell’infortunio. Ovviamente- a quel punto- si sono alimentare diverse polemiche, le quali hanno accusato- e pure a spron battuto– Albano di “aver colto la palla al balzo” per andarsene dalla trasmissione e portare così a termine i concerti paganti che aveva fisato da tempo in Polonia.

Oltre alla smentita dell’ immenso artista, anche Milly Carlucci ed Ivan Zazzaroni, sono tempestivamente intervenuti confermando il fatto che il suo lavoro non interferisse affatto e in alcuna maniera con Ballando con le stelle. Ma chiarito questo fatto ne esiste un altro da chiarire, ovvero il suo attuale rapporto con Romina…

Con Romina, un grande amore

Un amore giovanile, lungo e profondo, con cui hanno dato vita ad una bellissima famiglia, quello tra Albano e la donna. Un legame che ha infiammato i cuori di milioni di fan in giro per l’Italia ( e in altre zone del mondo, per la verità!) che non riescono a non vederli più insieme dal punto di vista sentimentale. Possibile che non ci sia più nulla da fare per loro in tale direzione e che i due siano solo legati dal punto di vista prettamente musicale e professionale?

Ecco che cos’è la Power per lui oggi

Ma cerchiamo di accendere i riflettori , su cosa pensa davvero oggi Albano della sua ex moglie. Il cantante di Cellino San Marco, quando ripercorre la sua vita, non può -certamente- tralasciare l’importanza che anche la Power ha avuto- e certamente- ha ancora oggi nella sua esistenza. Nonostante la loro iniziale separazione, poi, per tutti e due arriva il momento di unirsi di nuovo e tornano sul palco insieme per la vera gioia dei rispettivi fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora.

Oltre al sodalizio musicale, in molti hanno sempre sperato e sognato ad occhi aperti di poterli rivedere insieme mano nella mano, come due sposini. Tuttavia, per entrambi, rimane solo un grande affetto che -però- non diventa e mai più diventerà niente di più profondo. La Power, in un’intervista, aveva spiegato che dopo Albano non vuole donare il suo amore, così come il suo cuore, più a nessuno.

Albano, dal canto suo, viste anche le tante voci di corridoio strettamente legate a questo amore che ritornano a farsi sentire di tanto in tanto , ha voluto esprimere il suo pensiero rivelando- senza tanti giri di parole- quale sia la vera natura del loro attuale legame. “Lei è una sorella per me”, ha dichiarato durante una sua ospitata a Verissimo, condotto dalla splendida Silvia Toffanin. E così lui ha chiuso il discorso.