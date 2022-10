Gf Vip , Giaele chissà quando lo scoprirà: il marito beccato con una conduttrice italiana

Mentre Sofia Giaele De Donà sta partecipando al Grande Fratello Vip, il marito si sta frequentando con una conduttrice televisiva? Ecco come stanno le cose.

Quest’anno il Grande Fratello Vip non sta deludendo le aspettative. I primi drammi sono comparsi a solo un giorno dall’inizio dello show, quando l’ex concorrente Luca Salatino ha avuto il primo attacco di nostalgia nei confronti della fidanzata Soraya, conosciuta grazie a Uomini e donne. Lo show, inoltre, negli ultimi giorni ha attirato molto l’attenzione per il recente caso di bullismo che i concorrenti hanno avuto nei confronti di Marco Bellavia, che ha deciso di ritirarsi.

Oltre ai drammi, stanno già girando parecchi gossip. Uno dei più recenti riguarda Sofia Giaele De Donà, che da quando si trova all’interno della casa, non ha mai fatto mistero di avere un rapporto “particolare” con il marito. I due, infatti, si vedono solo per sei mesi e all’anno e, quando sono lontani, possono frequentarsi e avere flirt con altre persone senza che questo sia considerato tradimento, se non ci sono sentimenti di mezzo. Le dichiarazioni della concorrente hanno subito suscitato reazioni diverse.

La modella ha dichiarato di non essere gelosa e di preferire questo stile di vita a quelli più convenzionali. Ma come la prenderà quando scoprirà che in questi giorni sembra che il marito si stia proprio vedendo con un’altra donna, tra l’altro famosa?

Grande Fratello Vip, il marito di Sofia Giaele De Donà ha un’altra?

Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha pubblicato le foto di Bradford Beck, il compagno di Sofia Giaele De Donà, insieme a un’altra donna. I due sono stati pizzicati durante quello che sembrava proprio un appuntamento, durante il quale sono stati vicinissimi e si sono scambiati sussurri all’orecchio per diverse ore.

Ma chi è questa donna misteriosa? Anche lei appartiene al mondo dello spettacolo, infatti si tratta di Rossella Di Pierro, conduttrice di Sportitalia. La giovane è laureata in Mediazione linguistica e Comunicazione interculturale e parla ben quattro lingue: grazie a questi studi è potuta entrare nell’ambiente televisivo. E’ abbastanza famosa anche sui social, infatti su Instagram ha circa 100mila follower.

Non si sa come si siano conosciuti lei e Bradford Back e nemmeno da quanto tempo si frequentino. Ma come la prenderà la gieffina quando lo verrà a sapere? Lo scopriremo nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.