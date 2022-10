Elisa Isoardi, la confessione su Salvini: “Ho spiato il tuo telefono e ho trovato…”

Una storia che ha fatto parecchio chiacchierare e pure discutere in passato è stata anche quella fra Elisa Isoardi e Matteo Salvini, quasi da poter essere considerati – a livello di Gossip – dei precursori del caso Totti-Blasi. Ma che cosa li spinse a dirsi addio?

Ha lasciato possiamo dire molto amaro in bocca anche il modo in cui è finita, sebbene ora sia trascorso diverso tempo, la liason tra Elisa Isoardi e il leader della Lega Matteo Salvini. A parlarne è stata lei. E riguardo al famoso selfie a letto…

“Se con Matteo siamo rimasti amici? Si si, i nostri rapporti sono rimasti civili e cordiali. Se l’altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? Certo, ci mancherebbe”. A “Un Giorno da Pecora“, su Rai Radio1, Elisa Isoardi, graditissima ospite in studio della trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, aveva parlato della relazione, lunga tre anni col suo ex, il leader della Lega, raccontando alcuni aneddoti e lasciandosi andare ad alcune confidenze…

Oggi lei è ancora single

“La mia vita è come prima: ho sempre fatto quel che dovevo fare, ho sempre lavorato. Le storie finiscono e si va avanti, non è un problema, ha svelato la donna che ancora oggi, dopo la fine di altre relazione, è ancora single come ha di recente dichiarato ai microfoni della splendida Francesca Fialdini durante la sua ospitata a Da noi… a ruota libera.

Lei gli controllava il telefonino

Tornando a parlare del suo ex, Elisa ha rivelato che, proprio come tante donne gelose e sospettose, si è trovata a spiare il telefono dell’ex. “Beh si, conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva”, ha candidamente confessato la conduttrice. E cosa ci ha trovato dentro? Qualcosa di losco?

“Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”, ha rivelato a tal proposti la donna che ha anche ammesso di avergli spaccato, vinta dalla rabbia, anche più volte il telefonino! Che dire, che caretterino!

Spazio poi al famoso “selfie a letto” durante la sua chiacchiera in radio con cui Isoardi ha annunciato la fine della relazione. Ricordiamo che la foto scatenò molte polemiche, praticamente ovunque. “Era un momento normalissimo che è stato interpretato male”, ha commentato la donna che non si è mai e poi mai pentita del post incriminato anche perché- a detta sua- ” non c’era alcuna malizia da parte sua”.