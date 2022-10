Agata Reale, dopo Amici la malattia orribile: “Mi sanguinavano le gengive e poi…”

Agata Reale, ballerina amatissima di Amici, per tanto tempo è stata costretta- suo malgrado- a uscire dalle scene. Il motivo? Una terribile malattia della quale lei ha raccontato nel corso di un’intervista a cuore aperto che non può e non deve lasciarci indifferenti.

Agata Reale, ex concorrente della sesta edizione del padre di tutti i talent, ha rilasciato una lunga intervista al portale Fanpage durante la quale ha parlato a ruota libera della lotta alla malattia che le ha spaccato il cuore in due.

L’ex ballerina del talent show condotto da Queen Mary è, affetta da leucemia promielocitica acuta da alcuni anni ed ora ha deciso di condividere con il pubblico la sua esperienza, decisamente dura e complessa. Agata Reale, ex concorrente della sesta edizione di Amici ha rilasciato una lunga intervista al portale Fanpage durante la quale ha parlato nei dettagli della lotta, assolutamente estenuante , alla malattia.

Ha scoperto di essere malata dopo il matrimonio

La donna ha scoperto di avere la malattia nel 2019 poco dopo essere convolata a nozze con suo marito Carmelo. La giovane, come racconta nell’intervista rilasciata a Fanpage, ha capito che qualcosa non andava nel momento in cui ha notato un sanguinamento molto forte alle gengive e poco dopo ha dovuto essere ricoverato d’urgenza in ospedale. E da lì è iniziato il vero e proprio calvario che lei non riesce a dimenticare nemmeno oggi, a distanza di tempo.

Ha tenuto nascosto tutto per un anno

Nonostante la grave malattia che l’ha colpita, la ballerina non ha voluto parlarne subito ed ha continuato a lavorare come presentatrice del programma The Coach. Inizialmente, essendo un personaggio pubblico non ne ha voluto parlare per timore delle malelingue che – si sa- sono ovunque e amano speculare sulla vita e sui problemi altrui.

Queste le sue dichiarazioni al riguardo: “Io ho tenuto la malattia nascosta per un anno. Chi fa un lavoro come il mio, può anche arrivare a credere che sia sempre fatto tutto come una pubblicità”. Poi, ha prontamente specificato che spesso le chiedevano se fosse anoressica nei commenti alle foto che lei postava sui suoi seguitissimi Profili Social. E a quel punto una nuova fitta la colpiva al cuore.

Agata Reale ha sofferto davvero molto e in profondità a causa della leucemia che l’ha colpita al punto tale che è stata costretta ad un ricovero ospedaliero della durata di ben sei mesi. Una volta dimessa, è tornata a lavorare seppur con molta fatica. La ballerina ha riferito che aveva un programma da condurre e voleva a tutti i costi onorare la produzione. Alla fine, grazie anche alla sua immensa forza di volontà, ce l’ha fatta.

L’artista si è anche detta pronta a tornare in Tv anche se è assai convinta che le persone abbiano- in qualche maniera- paura di lei. Infine, ha svelato di sapere che la malattia potrebbe ucciderla da un momento all’altro e che la forza per andare avanti, che deve essere tanta, la trae dal pensiero che un giorno sua figlia Chloe possa sposare l’uomo giusto, in grado di amarla come si deve e renderla tanto felice. Cuore di mamma!