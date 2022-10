Veronica Gentili, il padre sì che è famoso: praticamente lo conosce tutta Roma

L’attrice e giornalista ora volto di Controcorrente, il programma video-news di approfondimento politico, di cronaca e attualità è figlia d’arte. Sapete chi è il padre? Un uomo decisamente molto ma molto famoso… Lo conoscete- di certo- pure voi!

Veronica Gentili è giornalista e attrice, uno dei volti del talk show più conosciuti al momento. Inoltre è bellissima e seguitissima sui Social. Ma se oggi è così brava è anche grazie “all’aria” che ha respirato in casa fin da piccina…

Nota per la conduzione di Buoni o cattivi e Controcorrente, Veronica Gentili è oggi una delle conduttrici e giornaliste più acclamate e apprezzate sul Piccolo schermo. Ma non tutti sanno che il suo esordio nel mondo dello spettacolo è avvenuto in veste da attrice nel film Come te nessuno mai diretto da Muccino. Era il 1999 e la donna iniziava a muovere i primi passi nella sfera attoriale. Ma con sé portava sempre un taccuino ed una penna d per fissare nero su bianco i momenti che viveva e le cose che intorno a lei vedeva. In pratica sentiva l’esigenza, davvero forte e impellente, di lasciarsi andare alle emozioni e di descrivere anche tutto ciò che viveva in prima persona e che vedeva con i suoi occhi.

Lei non si mai fermata

Tale passione si è trasformata poco alla volta in una professione quando nel 2015 – dopo anni di tanta e dura gavetta – è diventata giornalista pubblicista. Lei da allora non si è più fermata e non ha mai smesso di studiare, conoscere e di approfondire gli argomenti di maggiore attualità. Inoltre non ha nemmeno mai nascosto la sua immensa creatività che lei ha ampiamente ereditato dai suoi genitori, ovvero Netta Vespignani e Giuseppe Gentili.

Suo padre è un uomo molto famoso

Il padre di Veronica è un un noto avvocato ed ex dirigente della Rai. Ed è grazie a lui se la figlia ha iniziato a interessarsi sempre più e con maggior interesse alla Politica. Inoltre è lui che l’ha spronata a studiare e a rimboccarsi le maniche per farcela nel vasto mondo della Comunicazione e del Giornalismo.

Per la conduttrice, i suoi genitori sono due figure molto importanti:, tant’è che pare che abbiano avuto una grande influenza nella sua vita, trasmettendole la passione per ciò che fa e contribuendo a renderla la persona che è oggi. Il padre Giuseppe tuttavia, nonostante il lavoro che svolge, è un uomo profondamente riservato e che non ama apparire in TV o in fotografia. Tuttavia sui Social è possibile ammirarlo in tutto il suo splendore in compagnia della tanto celebre figlia quando era ancora tanto piccina in uno scatto- a dir poco- tenerissimo e dal sapore squisitamente amarcord.