Tina Cipollari, ‘lascia’ il ruolo di opinionista a UeD: “Il 25 ottobre potete…”

Una ne fa e cento ne pensa. Eh sì, si può dire- di certo- così e- pure- a buona ragione se si parla della splendida Tina Cipollari. La donna, da anni alla Corte di Maria De Filippi, in particolare a Uomini e Donne, prima come corteggiatrice, poi come tronista e- infine- come opinionista, ruolo che da moltissimi anni ricopre con enorme successo accanto all’amico e collega Gianni Sperti, ora cambia tutto e annuncia un suo nuovo impegno sui Social...

L’annuncio, fatto sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, è di sole poche ora fa ma è diventato in men che non si dica virale. I suoi fan, compresi- chiaramente- quelli della prima ora, sono rimasti basiti e hanno iniziato a condividere il post e a commentare la notizia a gogo. La scelta della vamp che non può e non deve passare inosservata…

Non è – certamente- una donna che ama starsene- come si suol dire- ” con le mani in mano” o starsene- per usare un altro detto popolare, ” seduta sugli allori”, la bellissima Tina che, grazie al suo innato fascino e alla sua raffinata eleganza, ha conquistato nel corso del tempo una fetta sempre più ampia e variegata di fan che sono stati molto felici di vederla nuovamente tornare a settembre nella mansione di accattivante e assai pepata opinionista all’interno del dating show più famoso, amato e – nel contempo-chiacchierato della Televisione Italiana, dove lei si è sempre distinta per il suo bel caratterino! Ma ora i telespettatori temano che lei possa lasciare tale ruolo per fare ben altro…

Il suo annuncio

“Non so dirvi quante emozioni ho riposto in questo libro. Tante, tutte, dalla frenesia al divertimento, ma anche il dolore e la solitudine. C’è la mia vita colorata come un arcobaleno, capricciosa come un mare in tempesta ma sempre con un boa di “Piume di Struzzo” intorno al collo a ricordarmi la donna che ho sempre voluto essere”, così la donna, che è anche seguitissima sui Social, ha annunciato su Instagram l’uscita del suo nuovo libro, il secondo per l’esattezza, dopo la pubblicazione, di diversi anni fa, ” No Maria, io esco!”. Poco dopo poi Tina ha messo in risalto i link dove si può già ordinare una o più copie della sua opera in pre ordine, in attesa che esca ufficialmente il prossimo 25 ottobre.

Un libro molto intimo e personale

Il suo messaggio, che ha i colto i più di sorpresa, è stato corredato dalla presenza di un bello scatto in cui la donna, elegantissima come sempre, ben truccata e con i capelli freschi di piega, ha mostrato al vasto popolo del Web-in anteprima- la copertina del suo nuovo libro che si preannuncia molto interessante dal momento che intimo e personale. Ergo, l’attesa per leggerlo è davvero altissima!

Per ora non si sa se sono previste presentazioni in giro per l’Italia, magati anche a Roma, la sua città, o alcune ospitate in alcuni salotti televisivi, come- per esempio- Verissimo, condotto dalla meravigliosa Silvia Toffanin, ma quel che è certo che non mancheranno recensioni e commenti riguardo alla sua opera.